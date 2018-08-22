2018-08-22T13:26:56+03:00
Общество

«Абсолютно уверена в том, что девочка, которую я смотрела по фотографии, жива»: таролог Мария Богатова уверена, что пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева скоро вернется

Поиски девочки до сих пор не принесли никаких результатов
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
«Абсолютно уверенна в том, что девочка, которую я смотрела по фотографии, жива»: таролог Мария Богатова уверена, что пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева скоро вернется«Абсолютно уверенна в том, что девочка, которую я смотрела по фотографии, жива»: таролог Мария Богатова уверена, что пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева скоро вернетсяФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В редакцию «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» пришло письмо от таролога Марии Богатовой. В отличие от многих ясновидящих она уверена, что Маша Ложкарева жива и скоро вернется домой.

- Абсолютно уверена в том, что девочка, которую я смотрела по фотографии, жива. Более того, с ней не происходит ничего плохого. Она не в своем родном населенном пункте, находится на приличном от него расстоянии. Уехала добровольно с молодым человеком, который старше ее, но не сильно. У них романтические отношения. Подростковая влюбленность. Маше, хотя она и не подавала виду, очень тяжело давалась психологическая атмосфера в семье. В душе она была очень одинока, ей не уделяли должного внимания. У Маши это был порыв и жест отчаяния. То, что она не могла найти в своей семье, пытается найти в этих отношениях с парнем. Она даст о себе знать сама в срок не более двух-трех месяцев, а после вернется домой. В течение этого времени ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой написала небольшой пост на своей страничке в социальной сети, который похож на крик души отчаявшейся матери (орфография и пунктуация автора).

- Мы продолжаем искать Машу. Я хочу обратиться к тем, кто, возможно, знает, где моя дочь... и по каким-то причинам не сообщает эту информацию... Умоляю Вас!!! скажите... Возможно, жизнь Маши в опасности... Пожалуйста... скажите мне...Мой телефон 89030434956, - написала Галина Смирнова.

Маша пропала 1 августа в СНТ «Борок» недалеко от деревни Горный Борок Кстовского района. Она уехала кататься на красном велосипеде и пропала. До сих пор никаких сведений о ней нет.

Объявлено вознакрграждание в 500 тысяч рублей за точное местонахождение Маши, а также вознагражадние в 50 тысяч рублей за велосипед или телефон, которые принаделжали пропавшей девочке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей
По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]
Новости 24
Матери двоих детей вернули проданный ею дом в Нижегородской области
Школьное питание станет бесплатным для детей из многодетных семей, чей среднедушевой доход выше 12 165 рублей
Глеб Никитин проверил ход строительства автодороги Саров – Кременки
Во всех 498 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода разработаны паспорта антитеррористической защищенности
В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело о хищении денег при реконструкции детского сада
Нижегородская телебашня окрасится в цвета российского триколора 22 августа
В нижегородских лесах вводится пятый класс пожароопасности
Наземный переход через реку Левинка в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2018 году
Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Дивеевский район
«Поезда здоровья» побывали в 100 населенных пунктах Нижегородской области
В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»
Нижегородец задолжал своему ребенку почти один миллион рублей
90 процентов котельных Теплоэнерго в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону
Нижегородку обвиняют в избиении подруги до смерти
Нижегородец вымогал у врача 1,5 миллиона рублей
Коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов
В Нижнем Новгороде скоро начнется гроза
Количество присасывания клещей в Нижегородской области снизилось на 27 процентов
Росгвардия подключилась к поискам 9-летней Маши Люлиной
В Нижнем Новгороде появится новый рейс до Санкт-Петербурга