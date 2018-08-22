«Абсолютно уверена в том, что девочка, которую я смотрела по фотографии, жива»: таролог Мария Богатова уверена, что пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева скоро вернется

СЕГОДНЯ 13:15 2018-08-22T13:26:56+03:00

«Абсолютно уверенна в том, что девочка, которую я смотрела по фотографии, жива»: таролог Мария Богатова уверена, что пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева скоро вернется Фото: СОЦСЕТИ

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В редакцию «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» пришло письмо от таролога Марии Богатовой. В отличие от многих ясновидящих она уверена, что Маша Ложкарева жива и скоро вернется домой.

- Абсолютно уверена в том, что девочка, которую я смотрела по фотографии, жива. Более того, с ней не происходит ничего плохого. Она не в своем родном населенном пункте, находится на приличном от него расстоянии. Уехала добровольно с молодым человеком, который старше ее, но не сильно. У них романтические отношения. Подростковая влюбленность. Маше, хотя она и не подавала виду, очень тяжело давалась психологическая атмосфера в семье. В душе она была очень одинока, ей не уделяли должного внимания. У Маши это был порыв и жест отчаяния. То, что она не могла найти в своей семье, пытается найти в этих отношениях с парнем. Она даст о себе знать сама в срок не более двух-трех месяцев, а после вернется домой. В течение этого времени ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой написала небольшой пост на своей страничке в социальной сети, который похож на крик души отчаявшейся матери (орфография и пунктуация автора).

- Мы продолжаем искать Машу. Я хочу обратиться к тем, кто, возможно, знает, где моя дочь... и по каким-то причинам не сообщает эту информацию... Умоляю Вас!!! скажите... Возможно, жизнь Маши в опасности... Пожалуйста... скажите мне...Мой телефон 89030434956, - написала Галина Смирнова.

Маша пропала 1 августа в СНТ «Борок» недалеко от деревни Горный Борок Кстовского района. Она уехала кататься на красном велосипеде и пропала. До сих пор никаких сведений о ней нет.

Объявлено вознакрграждание в 500 тысяч рублей за точное местонахождение Маши, а также вознагражадние в 50 тысяч рублей за велосипед или телефон, которые принаделжали пропавшей девочке.