2018-08-11T17:56:51+03:00
Происшествия

Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублей

Подозреваемый попытался скрыться с этой суммой, однако был задержан
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублейРодители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ
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В Нижнем Новгороде суд избрал меру пресечения 33-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве 23-летней Майи Капустиной. Напомним, девушка пропала вечером 5 августа 2018 года. Всю ночь родные ждали ее, а на следующий день обратились за помощью к волонтерам.

- В последний раз Майю видели в 23:00 на Юбилейном бульваре в Сормове! С тех пор от нее нет никаких вестей, - забили тревогу близкие девушки.

Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ

Лишь спустя несколько дней поисков Майя Капустина была найдена – мертвой. Ее тело обнаружили в подвале одного из домов на Юбилейном бульваре. Как выяснилось, там живет ее знакомый, и в тот роковой вечер девушка как раз была у него в гостях. Как разворачивались события – пока неизвестно, но мужчина убил гостью и спрятал ее тело в подвале своего дома.

Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ

После совершенного преступления злоумышленник не только не раскаялся, но и попытался получить выгоду. Он обратился к родителям Майи Капустиной и стал требовать от них выкуп в размере четырех миллионов рублей – мол, заплатите, и тогда дочь вернется к вам живой и здоровой.

Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ

- Родители согласились отдать похитителю часть денег – в один из вечеров подозреваемый получил от них 200 тысяч рублей и попытался скрыться с ними из города. Тут-то его и задержали сотрудники правоохранительных органов, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе прокуратуры Сормовского района.

Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

Родители убитой 23-летней нижегородки Майи Капустиной заплатили ее похитителю 200 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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