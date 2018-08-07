Разыскивается 23-летняя нижегородка Майя Капустина

7 Авг. 10:36 2018-08-07T10:36:43+03:00

Последний раз девушку видели в 11 вечера на бульваре Юбилейном

Изменить размер текста: A A

23-летнюю Майю Капустину разыскивают в Нижнем Новгороде. Пятого августа в 11 вечера девушка гуляла на бульваре Юбилейном в Сормовском районе и больше ее никто не видел.

Девушка среднего телосложения, с черными волосами и голубыми глазами, рост — 171 см. Прогуливалась пропавшая в полосатом черно-белом платье с кружевной окантовкой внизу, красных босоножках и черной кожаной куртке. При себе имела паспорт и телефон в бежевой сумке с черными вставками.

Из особых примет — на теле имеются татуировки: на левом запястье набит веер и наколота орхидея на правом плече.

Очевидцев, владеющих какой-либо информацией, родные девушки просят звонить на номер 8 950 602 74 02 — Ларисе Капустиной, маме нижегородки.

Также звонки принимают волонтеры и правоохранительные органы по номерам — 8 (831) 28-38-200 и 102