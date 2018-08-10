Тело 23-летней Майи Капустиной обнаружено в подвале жилого дома
23-летнюю нижегородку Майю Капустину разыскивали с 6 августа 2018 года. По словам ее отца, девушка пропала днем ранее - в 23:00 5 августа ее видели гуляющей на Юбилейном бульваре в Сормовском районе. Однако в понедельник она не появилась ни дома, ни на работе. На звонки тоже не отвечала.
На следующий день после ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по 105-й статье - убийство. А в пятницу, 10 августа, Следственный комитет сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержан 33-летний знакомый Майи.
- В подвале дома по Юбилейному бульвару, в котором проживал подозреваемый, обнаружено и тело погибшей девушки с признаками насильственной смерти, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
По версии следствия, потерпевшая была в гостях у своего приятеля. Убив ее и спрятав тело, мужчина начал требовать с ее родителей четыре миллиона рублей, тем самым инсценировав похищение.
В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.