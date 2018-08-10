2018-08-10T16:40:18+03:00
Происшествия

Тело 23-летней Майи Капустиной обнаружено в подвале жилого дома

Знакомый сначала убил девушку, а после начал требовать за нее четыре миллиона рублей
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото с личной страницы Майи Капустиной в соцсетяхФото с личной страницы Майи Капустиной в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

23-летнюю нижегородку Майю Капустину разыскивали с 6 августа 2018 года. По словам ее отца, девушка пропала днем ранее - в 23:00 5 августа ее видели гуляющей на Юбилейном бульваре в Сормовском районе. Однако в понедельник она не появилась ни дома, ни на работе. На звонки тоже не отвечала.

На следующий день после ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по 105-й статье - убийство. А в пятницу, 10 августа, Следственный комитет сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержан 33-летний знакомый Майи.

- В подвале дома по Юбилейному бульвару, в котором проживал подозреваемый, обнаружено и тело погибшей девушки с признаками насильственной смерти, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, потерпевшая была в гостях у своего приятеля. Убив ее и спрятав тело, мужчина начал требовать с ее родителей четыре миллиона рублей, тем самым инсценировав похищение.

В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину