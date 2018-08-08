Алексей Левкович избран главой МСУ Балахнинского района

СЕГОДНЯ 18:24 2018-08-08T18:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 августа 2018 года, депутаты Земского собрания Балахнинского района единогласно избрали нового главу местного самоуправления. Им стал Алексей Левкович, который является членом нижегородского регионального штаба Общероссийского народного фронта.Об этом сообщается на сайте Балахнинского района.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании, на котором присутствовали 19 депутатов. Перед тем, как принять назначение нового главы МСУ, они также единогласно приняли отставку Павла Коженкова, который ранее занимал этот пост. В свою очередь Коженков поблагодарил всех за совместную работу и пожелал успехов.

- Моё решение продиктовано исключительно интересами района, поэтому прошу это решение поддержать. Всем депутатам, которые со мной работали, - большое спасибо, и извините, что до конца не смог быть с вами. К сожалению, обстоятельства так складывались. Желаю и вам, и исполнительной власти успехов в работе. Самое главное – в первую очередь руководствуйтесь интересами жителей Балахнинского района, - заявил он.

Алексей Левкович будет исполнять полномочия главы МСУ Балахнинского района с 9 августа.

- Надеюсь на сотрудничество. Я пришёл сюда, чтобы выстроить финансово-хозяйственную политику, а потом совместно с вами работать, - сказал он, обращаясь к депутатам.

Напомним, на днях в Грузии был задержан Владимир Глушков – депутат Земского собрания Балахны. Через пару дней там же поймали и его брата - депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Глушкова.

- Казалось, что братья Глушковы настолько прибрали все и всех к рукам, что никакие изменения просто невозможны. Жители просто теряли веру в то, что у себя дома можно менять ситуацию к лучшему, что-то создавать, развивать бизнес. Случай с Балахнинским районом выглядел особенно сложным, с учетом родственных и дружеских связей людей, которые стояли у руля. Много было жалоб у жителей, но механизмы, призванные бороться с такими явлениями, попросту не работали из-за наличия сложной системы взаимных договоренностей. Муниципальное, то есть общее имущество, переходило в частные руки, а люди оказывались поставленными перед этим фактом без какого-либо предварительного обсуждения. Все поняли – появились новые правила игры, в которых решающее значение имеют не связи, а личные качества и готовность работать строго в рамках закона. Очевидно, что власть не занимается самопиаром, а четко и последовательно ведет антикоррупционную деятельность, - высказался о новом назначении в Балахне политолог Александр Прудник.

Оба Глушковы обвиняются в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и взяточничестве. По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков через посредника – родного брата Владимира – получил от директора строительной фирмы взятку в размере шести миллионов рублей за выделение земли под строительство двух многоквартирных домов. Кроме того, с 2013 по 2016 год братья Глушковы вместе с юристом Анной Игнашевой, бизнесменом Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом реконструкции автостанции возвели на том участке двухэтажный торговый центр.

В результате жители Балахны лишились транспортного узла, а Глушковы выкупили здания на территории бывшей автостанции, а земельный участок приобрели по заниженной стоимости. Причиненный ими ущерб оценивается не менее, чем в 100 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области, сейчас решается вопрос об экстрадиции Владимира и Александра Глушковых для привлечения их к уголовной ответственности.

В апреле 2018 года по этому же уголовному делу был арестован замглавы Балахны Дмитрий Валатин. Он обвинялся в превышении должностных полномочий. Именно Валатин выдал братьям-депутатам разрешение на реконструкцию автостанции.