В Грузии задержан экс-депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Глушков

СЕГОДНЯ 14:14 2018-08-06T14:27:33+03:00

Он и его брат Владимир обвиняются в мошенничестве и взяточничестве

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Спустя три дня после задержания депутата Земского собрания Балахнинского района Владимира Глушкова, следователи сообщили о поимке в Грузии его брата – депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Глушкова. Оба обвиняются в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и взяточничестве.

По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков через посредника – родного брата Владимира – получил от директора строительной фирмы взятку в размере шести миллионов рублей за выделение земли под строительство двух многоквартирных домов.

Владимира Глушкова задержали 2 августа на территории Грузии

Вдобавок ко всему с 2013 по 2016 год братья Глушковы вместе с юристом Анной Игнашевой, бизнесменом Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом реконструкции автостанции возвели на том участке двухэтажный торговый центр.

В итоге новый объект исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахны лишились транспортного узла. Вместе с тем, участники преступления выкупили здания на территории бывшей автостанции, а земельный участок приобрели по заниженной стоимости. Причиненный ими ущерб оценивается не менее, чем в 100 млн рублей.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области, сейчас решается вопрос об экстрадиции Владимира и Александра Глушковых для привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, в апреле по делу братьев Глушковых был арестован замглавы Балахны Дмитрий Валатин. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.

В июне сообщалось, что разыскиваемый Александр Глушков решил сложить полномочия депутата ЗСНО.