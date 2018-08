Афиша Нижнего Новгорода с 1 по 8 августа: Alfa Future People, звездный дождь и летний джаз

30 Июль 13:14 2018-07-31T11:37:03+03:00

Alfa Future People-2018: слияние музыки и технологий

С 10 по 12 августа в Нижегородской области недалеко от поселка Большое Козино состоится пятый по счету международный фестиваль электронной музыки и технологий «Alfa Future People 2018». В связи с тем, что в этом году AFP отметит юбилей - пятилетие, его организаторы готовят оригинальные сюрпризы и настроены на смелые эксперименты. Ожидается выступление более ста диджеев со всего мира!

Территория фестиваля разделена на тематические зоны. Зона технологий - это интерактивные площадки, связанные со здоровым питанием, экологией, гаджетами и образованием. В лекториуме лучшие спикеры расскажут о новейших технологиях и онлайн фермерстве. В Зоне спорта вас ждут показательные выступления олимпийских чемпионов. Кроме того, на фестивале впервые откроется Зона искусства. Днем танцпол раскачают 30 молодых диджеев. Вечер и ночь пятницы будут представлены мощным drum&bass-блоком во главе с отцом-основателем британцем Джоном Би (John B), диджеями Filatov&Karas, Lost Capital, Van M?rten, Dual Personality, DropZone, Teddy Killerz, Peter Lankton, а также двухчасовым сетом от Profit & Strogonov. А в субботу выступят Fonarev, Alexander Popov, Going Deeper, Nadya, Gambino Sound Machine, Tigerlay и артисты шоу ResiDance Европы+ BYOR, Proxy, Anton Bruner & Dima Dem.

10 - 12 августа, Нижегородская область, поселок Большое Козино

Билеты: от 6500 руб.

Премьера сезона в театре «Комедiя»: «Боинг-боинг»

Улетная комедия по пьесе Марка Камолетти.

Марк Камолетти стоит в ряду выдающихся французских комедиографов. Его сравнивают с Мишелем Фейдо, Сашой Гитри, Эженом Лабишем, - классиками французской комедии. Родился в Женеве в 1923-м году, по образованию был художником-графиком. Почувствовав в себе драматургический талант, ушел из профессии и целиком посвятил себя драматургии и театру. Автор 18 пьес, поставленных во многих странах мира. Театральная карьера Камолетти началась в 1958 году, когда в Париже были представлены сразу три его пьесы. Вскоре писатель освоил режиссерское ремесло и почти все свои произведения ставил сам. Пьеса «Боинг-Боинг» - легенда французского театра XX века, классический образец жанра «комедия положений». Пьеса вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая часто исполняющаяся в мире французская пьеса. Поставлена в 60 странах мира и переведена более чем на 40 языков.

…Успешный парижский архитектор Бернар - изрядный ловелас. У него сразу три невесты-стюардессы, которые не подозревают о существовании друг друга: француженка Мишель, немка Марта и американка Мэри летают на разных авиалиниях, и ловкий Бернар планирует встречи так, чтобы они не пересекались. Но однажды налаженная система дает сбой, что приводит к череде неловких ситуаций и смешных недоразумений… (16+)

8 августа, 18.30

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел.: 430-69-14, 434-04-24

Билеты: от 500 руб.

Впервые в Нижнем: Abyss, Watching Me

Abyss, Watching Me - группа из Праги, Чехия, которая играет альтернативный рок-пост-хардкор. На данный момент ребята успели выпустить три полноформатных альбома и один микстейп. Их второй альбом Honesty занял лидирующие позиции в iTunes. Группа сотрудничала с такими известными в мире музыкантами, как Denis Stoff (Asking Alexandria), Jonny Craig (Slaves, Emarosa, Dance Gavin Dance), Garret Rapp (The Color Morale), Mark Mironov (Betraying The Martyrs). Abyss, Watching Me успели посетить Россию, Германию, Францию, Бельгию, Австрию, Венгрию и Словакию, деля сцену с группами Oceans Ate Alaska, Bad Omens, Escape The Fate, In Hearts Wake, I Set My Friends On Fire, Hopes Die Last и Novelists. (18+)

27 августа, 20.00

Black Ho, ул. Кожевенная, 6; тел. +7 910-007-82-84

Билеты: уточнить по телефону

Горячий летний джаз в ЦК «Рекорд»

В августе нижегородцы смогут услышать настоящий горячий джаз - авторские пьесы, современный джаз, фанк, фьюжн и многое другое! Вас ждет большая джазовая феерия при участии Вячеслава Золотовского (фортепиано, Нижний Новгород), Никиты Знаменского (ударные, Нижний Новгород), Сергея Журакова (контрабас, Нижний Новгород), Алексея Кузнецова (тенор-саксофон, Москва), Максима Челомина (тенор-саксофон, Санкт-Петербург), Максима Рыбакова (бас-гитара, Нижний Новгород). (12+)

23 августа, 19.00

ЦК «Рекорд», ул. Пискунова, 11; тел. 437-31-21

Билеты: от 600 руб.

175 лет нижегородской фотографии

История нижегородской фотографии, начавшаяся в 1843 году, богата яркими именами и событиями. Для знакомства с этим многообразным фотонаследием потребовалась бы не одна крупная выставка. Музей ежегодно предлагает вниманию зрителей лучшее из своих фондов: работы А. О. Карелина, М. П. Дмитриева и их современников, фоторепортаж советских лет, прекрасную любительскую фотографию. В этот раз экспозиция охватывает период, начиная с 1970-х гг. по наши дни. Истоки современной нижегородской фотографии можно найти не только в дореволюционной традиции и официальной советской фотохронике, но и в таком замечательном явлении, как деятельность горьковского фотоклуба «Волга», созданного в 1973 году. Поэтому на выставке будут представлены работы фотографов нескольких поколений. Это авторы, давно причисленные к классикам нижегородской фотографии, чьи работы хранятся в фондах музея, и те, кто впервые взял в руки фотокамеру несколько лет назад. Выставка позволяет проследить не только преемственность традиций, но и революционные изменения, произошедшие на рубеже веков. Фотографы «Волги» в 1970-1980-е гг. снимали на пленку и вручную печатали свои фотографии. Цветная фотопленка была тогда большой редкостью. Это было время черно-белых снимков. В 1990-е гг. цветная пленка стала доступна профессионалам и фотолюбителям. С приходом цифровых технологий в фотографии появился не только цвет, но и широкие возможности компьютерной обработки изображений. Как менялся визуальный канон, как развивались фотографические технологии, какие темы были и остаются актуальными для нижегородских авторов в последние пятьдесят лет, что дало фотографии наше время? Перед вами выставка, которая отражает живую историю нижегородской фотографии и тем самым дает повод для размышления о ее прошлом, настоящем и будущем. (16+)

По 26 августа.

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9-а; тел. 437-37-43

Билеты: 75 - 150 руб.

Юрий Приданов. Живопись, графика

Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения нижегородского живописца, заслуженного художника РФ Юрия Ивановича Приданова (1938-2009). Юрий Иванович Приданов родился в Горьком. Образование получил в Горьковском художественном училище и во Всесоюзном государственном институте кинематографии. С 1964 года - постоянный участник зональных, республиканских, всесоюзных и международных художественных выставок. За многие годы творчества художник обращался к различным жанрам живописи, но основной целью его работы всегда была тематическая картина, в которой лейтмотивом являлась тема России. Ее символический образ мастер искал и воплощал на полотнах, обращаясь к лирическому пейзажу, фольклорной теме, былинным и историческим сюжетам… В зрелые годы Юрий Приданов создавал большие тематические циклы: «Творчество», «Русь», «Времена года», «Русская сказка», «Русское средневековье»… Наиболее известная масштабная живописная серия художника «О, Русская земля!» представлена на выставке последней большой работой художника «Песня» (2009), хранящейся в собрании музея. Живописные композиции Юрия Приданова отличает особый лирический неторопливый ритм сказания, глубокое предметное наполнение темы, строгие регистры цветовых пятен, музыкальное звучание холста. И за серьезным тематическим полотном, и за небольшим тихим пейзажем Юрия Приданова виден мыслящий художник, серьезный мастер, в творчестве которого создан символический образ России. (12+)

По 28 августа

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел. 411-95-38

Билеты: уточнить по телефону

«Горизонты нижегородской акварели»

Акварель как техника письма по бумаге красками на водной основе известна с древности. В европейской культуре акварель получила свое широкое распространение во второй половине XVIII - начале XIX века. В то время как в культуре Японии и Китая цветные водяные краски издавна являются основой художественной культуры этих стран. Несмотря на видимую легкость и простоту, акварель у художников считается одной из самых кропотливых, трудоемких и сложных техник в плане профессионального исполнения. Каждый человек в своей жизни пробовал рисовать этими красками и даже пробовал их на вкус, прельстившись надписью на коробочке «медовые». Но лишь немногим удается распробовать настоящий вкус, шарм и обаяние акварельной живописи. На выставке представлены 138 работ 50 авторов из Нижнего Новгорода и области. В числе участников - маститые и начинающие авторы, диапазон их манер и приемов необычайно широк.

В среде профессионалов не утихают жаркие споры о том, является ли акварель графикой или живописью. Нынешняя выставка даст возможность зрителям самим ответить на этот вопрос. (6+)

По 19 августа

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел.: 439-09-71, 419-62-66

Билеты: от 100 руб.

Небесный спектакль в Нижегородском планетарии: «Звездный дождь» и солнечное затмение

Нижегородский планетарий приглашает всех желающих узнать интересные факты о самом известном и ярком звездопаде года: какие созвездия и звезды можно будет наблюдать на ночном небосклоне в последний летний месяц, а также научиться находить их на небе. В августе мы каждый год можем любоваться захватывающим небесным явлением - на Землю из созвездия Персея «проливается» «звездный дождь». Наша планета в это время проходит через шлейф пылевых частичек, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля. Именно эти мельчайшие частицы, сгорая в земной атмосфере, кажутся людям «падающими звездами»… В ночь с 12 на 13 августа метеорный поток, получивший красивое название Персеиды, достигнет своего максимума, когда за час можно будет наблюдать до ста метеоров. (12+)

А 11 августа 2018 года произойдет частное солнечное затмение. Восхищаться этим небесным явлением смогут жители Центральной части России, Скандинавского полуострова, Гренландии, Северной Канады, Сибири, Казахстана, Монголии и Северного Китая. В Нижнем Новгороде размер максимальной фазы составит 2,3%. Луна пройдет по верхнему краю солнечного диска в период с 12.17 до 13.10. Максимум ожидается в 12.45. 11 августа в 11.30 на сеансе «Небесный спектакль: затмение Солнца» вы узнаете, что это за явление, как часто оно происходит, о связанных с ним мифах, его влиянии на различные исторические события и современных научных фактах, а также о том, как правильно и, главное, безопасно наблюдать это необычное небесное явление. А затем, если будет ясная погода, каждый сможет посмотреть на затмение в солнечный телескоп. (6+)

1 и 8 августа, 18.30; 11 августа, 18.00

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; тел.: 272-50-94, 246-77-89

Билеты: 150 руб.