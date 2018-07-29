Фанаты «Спартака» с недобрыми намерениями попали в «Омоновск-сити»

29 Июль 14:10 2018-07-30T13:57:01+03:00

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Несмотря на то, что серьезных беспорядков на стадионе «Нижний Новгород» на матче за Олимп-Суперкубок России удалось избежать, небольшая неприятность, связанная с футбольными фанатами, все же случилась. И если изначально планировалось, что провокации будут со стороны болельщиков Локомотива или ЦСКА, то в итоге отличились ультрасы «Спартака». О чем сообщил телеграм-канал «Опер пишет».

– В Нижний заехала одна спартаковская «фирма» с целью провокаций. Но ребята, видимо, не читают наш паблик и поэтому не знали о предупреждениях, – говорится в телеграм-канале. – Выехав в Нижний Новгород с недобрыми намерениями, они традиционно попали в Омоновск-сити.

Судя по всему, из столицы Приволжья нарушители порядка сбегали на личном авто со скоростью 170 километров в час. Правда, по словам «Опера», ребята не учли, что в столицу ведет всего одна дорога.

– В итоге, благодаря слаженной работе силовиков, все ультрасы были задержаны, а особо рьяные приземлились тут на пятнадцать суток, – говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области «Комсомольской правде» не смогли прокомментировать эту новость, сославшись на ранее распространенную информацию о том, что на стадионе «Нижний Новгород» во время матча за Суперкубок обошлось без серьезных драк. Правда, уточнялось, что порядка 30 человек были задержаны. Некоторые из них привлечены к административной ответственности.