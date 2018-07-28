На нижегородском стадионе во время матча за Суперкубок России обошлось без серьезных драк
28 июля 2018 года на стадионе «Нижний Новгород» прошел матч за суперкубок России по футболу между сборными командами «Локомотив» и «ЦСКА».
Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча.
Зафиксировано незначительное количество нарушений общественного порядка —около 30 человек были задержаны полицией. Несколько правонарушителей привлечены к административной ответственности. Информация поступила от сотрудников ГУ МВД по Нижегородской области.
Напомним, обладателем Олимп-Суперкубка России 2018 стал ПФК ЦСКА. Армейцы обыграли ФК "Локомотив" со счетом 1:0, забив мяч в дополнительное время, на 106 минуте. Всего на матче присутствовало более 43,3 тысяч зрителей.