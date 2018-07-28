На нижегородском стадионе во время матча за Суперкубок России обошлось без серьезных драк

28 Июль 19:25 2018-07-28T19:25:47+03:00

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28 июля 2018 года на стадионе «Нижний Новгород» прошел матч за суперкубок России по футболу между сборными командами «Локомотив» и «ЦСКА».

Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча.

Зафиксировано незначительное количество нарушений общественного порядка —около 30 человек были задержаны полицией. Несколько правонарушителей привлечены к административной ответственности. Информация поступила от сотрудников ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, обладателем Олимп-Суперкубка России 2018 стал ПФК ЦСКА. Армейцы обыграли ФК "Локомотив" со счетом 1:0, забив мяч в дополнительное время, на 106 минуте. Всего на матче присутствовало более 43,3 тысяч зрителей.