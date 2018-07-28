Обзор матча Локомотив – ЦСКА 27 июля 2018: счет, гол, статистика игроков

28 Июль 00:09 2018-07-30T10:45:54+03:00

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Матч за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018 состоялся на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля. За трофей боролись московский Локомотив и ЦСКА. Посмотреть за сражением пришли 43319 зрителей, при этом вместимость арены – 45000.

Первый тайм

С первых минут игроки ЦСКА завладели мячом, но их атака по правому флангу закончилась аутом. Неплохая была атака красно-синих четыре в три, однако железнодорожники отбились. Армейцы не сдавались и снова пошли в атаку. Витиньо бил от линии штрафной в дальний угол – не попал по воротам.

Буквально через несколько минут Эдера сбили в штрафной. При этом судья не дал пенальти. И вот травмированный Дзагоев покинул поле, вместо него вышел Щенников. На 12-й минуте – острый момент! Гилерме исполнил дальний удар по воротам, но вратарь был на месте. Удар Витиньо – и снова мимо.

После небольшого перерыва на водопой команды снова вышли на поле. Локомотив выполнил навес с правого фланга со штрафного. Подача в штрафную, но… ЦСКА отбились! И почти сразу армейцы начали подавать угловой с правого фланга. Навесился Витиньо, мяч попал к Щенникову, потом к Фернандесу, но ушел в аут. А после аута – в руки Гилерме.

Опасный момент был минутами позже. Витиньо мог отправить мяч в ворота соперника, но промахнулся. За две минуты до перерыва к основному времени первого тайма добавили еще две минуты. Локомотив пошел в контратаку и сделал штрафной в пользу железнодорожников. Подача – мимо ворот. Команды отправились в раздевалку. Интрига.

Второй тайм

С перерыва железнодорожники и армейцы стартовали без замен. Игнатьев попытался прострелить в штрафную и сам же успел первым на подборе. Следом был опасный навес от Витиньо – Локомотив отбился.

На 56-й минуте Бистрович получил желтую карточку за нарушение в центре поля. Надо сказать, что во втором тайме характер игры не поменялся: много ошибок в центре поля.

На поле вместо Кирилла Набабкиина у ЦСКА вышел Хетаг Хосонов. К этому моменту у Гончаренко осталась одна замена, у Семина – все три.

И снова армейцы пошли в атаку. Но им не хватило точности паса в решающей стадии и точного удара. Витиньо подал угловой – Гилерме поймал мяч в руки без особых проблем. А следом вместо Фернандеша у Локомотива вышел Рифат Жамалетдинов.

После очередного водопоя Миранчуки попытались соорудить атаку на двоих, но им не хватило точности.

ЦСКА подал угловой, Витиньо навесил – удар головой, но вратарь не дремал. С левого фланга подал угловой Локомотив. Чорлука попытался пробить головой – промахнулся.

Алексей Миранчук сделал дальний удар и попал прямо в руки Акинфееву. На 81-й минуте вместо Ефремова у ЦСКА вышел Яка Бийол. Чалов ударил с разворота – очень слабо. К основному времени добавили три минуты, но за это время ни одна команда так и не открыла счет. Фанаты получили в подарок еще два тайма по 15 минут.

Дополнительные таймы

Первый дополнительный тайм начался с замены в Локомотиве: вместо Чорлуки вышел новичок Брайан Идову. Следом была еще одна замена – Эдер ушел, Фарфан пришел. В середине первого дополнительного тайма помощь врачей понадобилась сначала Игнатьеву, потому Кверквелии, а позже – футболисту ЦСКА Марио Фернандесу. Витиньо пытался пробить в ближний угол – выше ворот. Обидная ситуация произошла у братьев Миранчуков: они не поняли друг друга. А какая была атака Локомотива! Со счетом 0:0 команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма на поле вышел Тарасов. И почти сразу гол армейца Витиньо! Но спустя некоторое время мяч записали на Марио Фернандеса (Витиньо не коснулся). И все-таки мяч забил Хетаг Хосонов (сначала было непонятно). Это случилось на 106-й минуте. На 113-й минуте прямую красную карточку получил Кверквелия. Футболист удален с поля за провокацию. «Локомотив» остался в меньшинстве.

На 120-й минуте арбитр добавил две минуты ко второму экстра-тайму. Но это никак не помогло Локомотиву. Первый гол в матче оказался единственным, что означало лишь одно - ЦСКА - обладатель Олимп-Суперкубка России по футболу 2018.

Локомотив – ЦСКА – 0:1. Гол: Хосонов, 106

Локомотив: Эдер Лопес, Мануэл Фернандеш, Миранчук Алексей, Миранчук Антон, Дмитрий Баринов, Денисов Игорь (к), Ведран Чорлука, Соломон Квервелия, Владислав Игнатьев, Маринато Гилерме и Мацей Рыбус.

ЦСКА: Игорь Акинфеев (к), Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Витиньо и Федор Чалов.