2018-07-27T17:45:11+03:00
Спорт

МВД предупреждает о договорных драках перед матчем Суперкубка в Нижнем Новгороде

Фанаты «Локомотива» и ЦСКА затевают массовые беспорядки
Анастасия НАЗАРОВА
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Стадион "Нижний Новгород" недолго простаивал без футболаСтадион "Нижний Новгород" недолго простаивал без футболаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В пятницу, 27 июля, на стадионе «Нижний Новгород», который совсем недавно принимал болельщиков мирового первенства по футболу, состоится матч за Суперкубок России. На поле встретятся московский «Локомотив» и ЦСКА. По официальным данным, на игру продано более 30 тысяч билетов!

Вместе с тем, по данным МВД России, болельщики обеих команд планируют устроить беспорядки как на стадионе, так и в общественных местах города.

– Согласно поступившим сведениям, некоторые из них направляются в Нижний Новгород для проведения так называемых договорных драк. Во время матча отдельные болельщики намереваются организовать нарушения общественного порядка с использованием пиротехнических средств и других предметов, опасных для окружающих, – говорится на сайте ведомства.

При этом правоохранители обещают, что сделают все необходимое, чтобы игра прошла без происшествий. Также полицейские обратились к руководствам футбольных клубов, чтобы те провели разъяснительную работу с фанатами и рассказали, что за нарушение общественного порядка последует наказание.

Напомним, футболисты обеих команд прилетели в Нижний Новгород вечером 26 июля. Сначала в аэропорту Стригино приземлился самолет с игроками ЦСКА (вратарь Игорь Акинфеев раздавал автографы встречавшим его поклонникам), а потом подоспел и борт с игроками «Локомотива».

Ожидается, что матч за Суперкубок посетят глава региона Глеб Никитин и зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

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