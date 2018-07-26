Игорь Акинфеев в составе ЦСКА прилетел в Нижний Новгород

26 Июль 18:32 2018-07-26T18:45:14+03:00

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Сегодня, 26 июля, Нижний Новгород прилетел футбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Стригино».

Фото: аэропорт "Стригино"

В составе клуба в столицу Приволжья прибыл капитан национальной сборной России, вратарь Игорь Акинфеев. Его, конечно же, встречали фанаты.

Фото: аэропорт "Стригино"

- После рекордного для нас Чемпионата мира футболисты смогли немного отдохнуть. Для «армейцев» это несомненный плюс, ведь за сборную России выступали четыре представителя клуба. Стоит отметить, что в Нижнем Новгороде ЦСКА впервые выступит без Александра Головина, перешедшего во французский «Монако». Желаем удачи команде и ждем красивый футбол! – написали в посте на странице «Стригино» в Facebook.

Завтра на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч за Суперкубок. ЦСКА сразится за этот трофей с «Локомотивом».

Напомним, эксперты «Комсомолки» уже сделали свои ставки на завтрашний матч. Они все предсказали победу «Локомотива». Что ж, посмотрим.

На матч уже проданы более 30 000 билетов. Кроме того, с 16:00 в городе снова будет ограничено движение.Напомним, эксперты «Комсомолки» уже сделали свои ставки на завтрашний матч. Они все прогнозируют победу «Локомотива». Что ж, посмотрим. Игра состоится в 21:30.