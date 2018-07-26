Игорь Акинфеев в составе ЦСКА прилетел в Нижний Новгород
Сегодня, 26 июля, Нижний Новгород прилетел футбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Стригино».
Фото: аэропорт "Стригино"
В составе клуба в столицу Приволжья прибыл капитан национальной сборной России, вратарь Игорь Акинфеев. Его, конечно же, встречали фанаты.
Фото: аэропорт "Стригино"
- После рекордного для нас Чемпионата мира футболисты смогли немного отдохнуть. Для «армейцев» это несомненный плюс, ведь за сборную России выступали четыре представителя клуба. Стоит отметить, что в Нижнем Новгороде ЦСКА впервые выступит без Александра Головина, перешедшего во французский «Монако». Желаем удачи команде и ждем красивый футбол! – написали в посте на странице «Стригино» в Facebook.
Завтра на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч за Суперкубок. ЦСКА сразится за этот трофей с «Локомотивом».
Напомним, эксперты «Комсомолки» уже сделали свои ставки на завтрашний матч. Они все предсказали победу «Локомотива». Что ж, посмотрим.
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