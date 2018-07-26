Локомотив – ЦСКА 27 июля 2018: Прогноз на матч Суперкубка России по футболу

26 Июль 16:00 2018-07-27T16:27:43+03:00

Прогноз на матч Суперкубка России по футболу. Встреча состоится 27 июля 2018 года в 21:30 в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».

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Прогноз на матч Локомотив-ЦСКА от российского футболиста, бывшего игрока нижегородского ФК Волга, посла Нижнего Новгорода как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Дмитрия Булыкина: 2:1 в пользу Локомотива.

- Игра за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018 будет второй после чемпионата мира и пройдет на красавце-стадионе «Нижний Новгород», поэтому я надеюсь, что клубы порадуют хорошей игрой, забитыми голами. Как представитель Локомотива буду надеяться, что эта команда выиграет в этой игре.

Прогноз на матч Локомотив-ЦСКА от российского телеведущего, спортивного комментатора, посла Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Павла Занозина: победа Локомотива со счетом 2:0.

- ЦСКА сейчас команда-загадка. По сути, Гончаренко придётся играть абсолютно новым составом. И победить армейцы могут только случайно. А вот Локомотив выглядит даже мощнее, чем в прошлом сезоне. Так что для меня «Локо» - очевидный фаворит. Предположу, что команда Сёмина выиграет.

Прогноз на матч Локомотив-ЦСКА от российского футбольного судьи Игоря Егорова: Локомотив победит по счетом 1:0.

- На мой взгляд, Локомотив сейчас укомплектован гораздо сильнее, чем ЦСКА. У них стабильный состав, в то время как у армейцев очень много изменений. Я думаю, будет мало забитых мячей.