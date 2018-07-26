2018-07-27T16:27:43+03:00
Спорт

Локомотив – ЦСКА 27 июля 2018: Прогноз на матч Суперкубка России по футболу

Прогноз на матч Суперкубка России по футболу. Встреча состоится 27 июля 2018 года в 21:30 в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Локомотив – ЦСКА 27 июля 2018: Прогноз на матч Суперкубка России по футболуЛокомотив – ЦСКА 27 июля 2018: Прогноз на матч Суперкубка России по футболуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Прогноз на матч Локомотив-ЦСКА от российского футболиста, бывшего игрока нижегородского ФК Волга, посла Нижнего Новгорода как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Дмитрия Булыкина: 2:1 в пользу Локомотива.

- Игра за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018 будет второй после чемпионата мира и пройдет на красавце-стадионе «Нижний Новгород», поэтому я надеюсь, что клубы порадуют хорошей игрой, забитыми голами. Как представитель Локомотива буду надеяться, что эта команда выиграет в этой игре.

Прогноз на матч Локомотив-ЦСКА от российского телеведущего, спортивного комментатора, посла Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Павла Занозина: победа Локомотива со счетом 2:0.

- ЦСКА сейчас команда-загадка. По сути, Гончаренко придётся играть абсолютно новым составом. И победить армейцы могут только случайно. А вот Локомотив выглядит даже мощнее, чем в прошлом сезоне. Так что для меня «Локо» - очевидный фаворит. Предположу, что команда Сёмина выиграет.

Прогноз на матч Локомотив-ЦСКА от российского футбольного судьи Игоря Егорова: Локомотив победит по счетом 1:0.

- На мой взгляд, Локомотив сейчас укомплектован гораздо сильнее, чем ЦСКА. У них стабильный состав, в то время как у армейцев очень много изменений. Я думаю, будет мало забитых мячей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста