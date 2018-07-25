2018-07-26T09:54:00+03:00
Звезды

Катерина Шпица исполнила хит певицы Адель верхом на козе

Звезда фильмов «Экипаж», «Метро» и «Поддубный» приехала на фестиваль «Горький fest» [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://www.instagram.com/katerinashpitsaФото: https://www.instagram.com/katerinashpitsaФото: СОЦСЕТИ
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Актриса Катерина Шпица буквально на один день вырвалась на кинофестиваль «Горький fest», чтобы поддержать проект «Кинопоэзия» Анатолия Белого и прогуляться по Нижнему Новгороду.

В прошлом году актриса дефилировала по красной дорожке и на открытии, и на закрытии фестиваля "Горький fest" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В прошлом году актриса дефилировала по красной дорожке и на открытии, и на закрытии фестиваля "Горький fest"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После выступления на сцене летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной (Катерина читала стихи вместе с актерами МХТ им. Чехова Анатолием Белым и Юлией Чебаковой), актриса отправилась на Большую Покровскую улицу. Невероятно аппетитный запах привел ее в кондитерскую «Мишка», где главным десертом являются профитроли.

– А сейчас будет перекус, – предупредила Катерина своих подписчиков. А затем дополнила пост: «Место оказалось сууууупеееер!!!»

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А сейчас будет перекус Свет с лица долой :))) UPD: место оказалось сууууупеееер!!! @mishkacafe.nn
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Хорошенько полакомившись, артистка продолжила прогулку по уже знакомой пешеходной улице. Пройдя буквально сто метров, Катерина заприметила бронзовую козу и… немедленно оседлала ее.

Ну а дальше случилось то, чего местные уличные музыканты никак не ожидали. Знаменитость услышала знакомую мелодию песни Rolling in the deep британской певицы Адель и запела. Поклонники оказались в восторге!

katerinashpitsakaterinashpitsa
Главное- вовремя вступить, если аккомпанемент импровизирует:) #желаниезагадала #своясредисвоих
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– Шикарный голос. Как, впрочем, и вы! – написала natalia_chocolade.

– Хороший слух! Талантлива во всем, – отметила dasha_khomchenko.

– Умничка. Очень талантливая девочка, – добавила nadezhdamakaida.

В этот вечер Катерина Шпица была замечена на светском мероприятии в одном из ресторанов Нижнего Новгорода, где зажигала на танцполе с актером Михаилом Пореченковым. А утром села на «Стриж» и умчала в столицу.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Ну вот, 4 часа , и я уже в Москве! Всё-таки порой #лучшепоездом !!!
3966 отметок «Нравится»30 комментариевInstagram

Актриса Катерина Шпица выступила на проекте "Кинопоэзия".Анастасия НАЗАРОВА, Юлия ВАСИЛИШИНА

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