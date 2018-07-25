Катерина Шпица исполнила хит певицы Адель верхом на козе
Актриса Катерина Шпица буквально на один день вырвалась на кинофестиваль «Горький fest», чтобы поддержать проект «Кинопоэзия» Анатолия Белого и прогуляться по Нижнему Новгороду.
В прошлом году актриса дефилировала по красной дорожке и на открытии, и на закрытии фестиваля "Горький fest"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
После выступления на сцене летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной (Катерина читала стихи вместе с актерами МХТ им. Чехова Анатолием Белым и Юлией Чебаковой), актриса отправилась на Большую Покровскую улицу. Невероятно аппетитный запах привел ее в кондитерскую «Мишка», где главным десертом являются профитроли.
– А сейчас будет перекус, – предупредила Катерина своих подписчиков. А затем дополнила пост: «Место оказалось сууууупеееер!!!»
Хорошенько полакомившись, артистка продолжила прогулку по уже знакомой пешеходной улице. Пройдя буквально сто метров, Катерина заприметила бронзовую козу и… немедленно оседлала ее.
Ну а дальше случилось то, чего местные уличные музыканты никак не ожидали. Знаменитость услышала знакомую мелодию песни Rolling in the deep британской певицы Адель и запела. Поклонники оказались в восторге!
– Шикарный голос. Как, впрочем, и вы! – написала natalia_chocolade.
– Хороший слух! Талантлива во всем, – отметила dasha_khomchenko.
– Умничка. Очень талантливая девочка, – добавила nadezhdamakaida.
В этот вечер Катерина Шпица была замечена на светском мероприятии в одном из ресторанов Нижнего Новгорода, где зажигала на танцполе с актером Михаилом Пореченковым. А утром села на «Стриж» и умчала в столицу.
Актриса Катерина Шпица выступила на проекте "Кинопоэзия".Анастасия НАЗАРОВА, Юлия ВАСИЛИШИНА