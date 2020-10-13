Мытный рынок в Нижнем Новгороде закрыли на три месяца. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мытный рынок в Нижнем Новгороде закрыли на 90 суток связи с нарушением санитарно-эпидемических требований. Соответствующее решение было принято Нижегородским областным судом.

- 6 марта региональное управление Роспотребнадзора выдало предписание о проведении дополнительных мер дезинфекции в связи с распространением коронавируса, - говорится на сайте суда. – Однако когда в августе проводилось расследование причин возникновения инфекционных заболеваний на рынке, были выявлены многочисленные нарушения. В частности, место нахождения работников не было обеспечено бактерицидными рециркуляторами, сотрудников пускали без термометрии, дезинфицирующие средства не были приготовлены.

Учитывая все эти факты, суд привлек Мытный рынок к административной ответственности и приостановил его деятельность на 90 суток. Постановление в законную силу пока не вступило.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в последнее время был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Особенно большое внимание уделяется общественному транспорту и магазинам.

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