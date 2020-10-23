В Минтрансе рассказали, как идет строительство Ольгинской развязки

Строительство транспортной развязки в Ольгине Нижегородской области идет в соответствии с графиком. Ежедневно на стройке трудятся около ста человек и почти 30 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В настоящее время на объекте уже полностью выполнено переустройство газопровода, реконструированы электросети, устроены свайные основания путепровода, выполнен монтаж пролетных балок, устроена монолитная плита проезжей части, - рассказали в ведомстве. – Наполовину возведена насыпь земляного полотна и обустроена ливневая канализация. Сейчас там ведутся работы по устройству переходного участка у четвертой опоры путепровода, строительства основного хода Нижний Новгород - Богородск, выносу коммуникаций и устройству ливневой канализации.

Сейчас строительство идет в графике. Число задействованных людей в строительстве соответствует планируемым показателям и достаточно для обеспечения требуемых темпов производства работ.