«Подключена к ИВЛ»: Медики рассказали о состоянии раненых нижегородским стрелком. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Все пострадавшие в результате массового расстрела в поселке Большеорловское остаются в больницах. Тяжелее всего состояние самой бабушки нижегородского стрелка.

Напомним, трагедия произошла днем 12 октября. 18-летний Данила Монахов сначала ранил родную бабушку, у которой гостил, а потом принялся за случайных прохожих. В результате три человека были убиты, еще трое получили серьезные ранения. Сам молодой человек сразу после расстрела исчез. Его поиски продолжались всю ночь. Только утром 13 октября его тело было обнаружено в 200-х метрах от места происшествия. По всей вероятности, он покончил жизнь самоубийством. Тем временем все пострадавшие в результате расстрела были доставлены в больницу. Бабушке Данилы была сделана операция, она даже лишилась руки. Сейчас врачи продолжают бороться за ее жизнь.

18-летний Данила Монахов сначала ранил родную бабушку. Фото: СОЦСЕТИ

- По данным администрации областной больницы имени Семашко, состояние пациентки переведенной из Борской ЦРБ оценивается как тяжелое, - рассказали «Комсомолке» в региональном минздраве. – Она подключена к аппарату ИВЛ. Ее лечение сейчас продолжается. Двое других пострадавших тоже остаются в больнице.

К слову, ранее мы писали, что в связи с массовой расправой на Бору было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Под следствием оказались и врач, давший ему справку для получения огнестрельного оружия, и инспектор по делам несовершеннолетних, и заместитель начальника отдела полиции. Их обвиняют в том, что они отказали в возбуждении уголовного дела в отношении Данилы Монахова. Хотя странности в еще поведении учителя заметили еще в прошлом году.

- В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2019 года педагоги школы, в которой он учился, обратили внимание на его страницу в социальной сети, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ее негативное содержание дало основание подозревать его в приверженности к деструктивным движениям. Эта информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму.

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