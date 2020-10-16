Медики рассказали о состоянии бабушки нижегородского стрелка.

Нижегородские медики продолжают бороться за жизни жителей поселка Большеорловского, пострадавших от рук нижегородского стрелка. В наиболее тяжелом положении остается его собственная бабушка, которую он ранил первой.

- По данным администрации Борской ЦРБ, состояние пожилой пациентки стабильно тяжелое, - подтвердили «Комсомолке» в региональном Минздраве. - Рассматривается возможность ее перевода в областную клиническую больницу имени Семашко.

Что касается других раненых, то они понемногу идут на поправку. Состояние 63-летнего Виктора Артюхова опасений уже не вызывает.

- Папу 14 октября прооперировали, - рассказала «Комсомолке» его дочь Наталья. – Ему прооперировали обе ноги. На одну из них поставили аппарат илизарова. В нем он будет ходить полгода. Надеюсь, что во вторник его уже выпишут. Правда, восстанавливаться он будет еще долго.

Накануне на Бору прошли похороны первых жертв нижегородского стрелка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В состоянии еще одной пострадавшей в результате массового расстрела тоже наметились положительные тенденции.

- По данным администрации областной больницы имени Семашко, состояние пациентки тяжелое с положительной динамикой, - сообщили в региональном минздраве.

Напомним, ранее мы писали, что накануне на Бору прошли похороны первых жертв нижегородского стрелка. Попрощаться с ними пришел весь поселок. Между тем, стало известно, что семьям погибших и раненым будет оказана материальная помощь со стороны областных властей.

- Близким родственникам погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Всем пострадавшим выплатят 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медики рассказали о состоянии троих пострадавших при обстреле под Нижним Новгородом

Двоих из них перевезли в областную больницу имени Семашко (подробности)

Как ищут нижегородского стрелка, убившего троих человек: онлайн-трансляция с места событий

Онлайн-трансляция с места поисков нижегородского стрелка, убившего троих человек (подробности)

Родственник стрелка, убившего трех человек в Нижнем Новгороде: «Бабушка его учиться отправляла, а он не хотел возвращаться домой»

По словам близких Данила Монахова, у него были пристрастия к компьютерным играм и охоте на уток(подробности)