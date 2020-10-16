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Медики рассказали о состоянии бабушки нижегородского стрелка

Все раненные до сих пор остаются в больницах
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Медики рассказали о состоянии бабушки нижегородского стрелка.

Медики рассказали о состоянии бабушки нижегородского стрелка.

Нижегородские медики продолжают бороться за жизни жителей поселка Большеорловского, пострадавших от рук нижегородского стрелка. В наиболее тяжелом положении остается его собственная бабушка, которую он ранил первой.

- По данным администрации Борской ЦРБ, состояние пожилой пациентки стабильно тяжелое, - подтвердили «Комсомолке» в региональном Минздраве. - Рассматривается возможность ее перевода в областную клиническую больницу имени Семашко.

Что касается других раненых, то они понемногу идут на поправку. Состояние 63-летнего Виктора Артюхова опасений уже не вызывает.

- Папу 14 октября прооперировали, - рассказала «Комсомолке» его дочь Наталья. – Ему прооперировали обе ноги. На одну из них поставили аппарат илизарова. В нем он будет ходить полгода. Надеюсь, что во вторник его уже выпишут. Правда, восстанавливаться он будет еще долго.

Накануне на Бору прошли похороны первых жертв нижегородского стрелка.

Накануне на Бору прошли похороны первых жертв нижегородского стрелка.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В состоянии еще одной пострадавшей в результате массового расстрела тоже наметились положительные тенденции.

- По данным администрации областной больницы имени Семашко, состояние пациентки тяжелое с положительной динамикой, - сообщили в региональном минздраве.

Напомним, ранее мы писали, что накануне на Бору прошли похороны первых жертв нижегородского стрелка. Попрощаться с ними пришел весь поселок. Между тем, стало известно, что семьям погибших и раненым будет оказана материальная помощь со стороны областных властей.

- Близким родственникам погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Всем пострадавшим выплатят 100 тысяч рублей.

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