На Бору похоронили первых жертв нижегородского стрелка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

15 октября в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом похоронили первых жертв нижегородского стрелка Данилы Монахова. Напомним, страшная трагедия там произошла днем 12 октября. Приехав в гости к своей бабушке, 18-летний молодой человек сначала ранил ее, а потом принялся расстреливать случайных прохожих. В результате, три человека погибли, еще трое были ранены. Сегодня в поселке прошли похороны погибших.

- Похороны одного моего дяди прошли сегодня, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Наталья З. – Только сегодня похоронили. Конечно, для нашей семьи это очень большое горе! Он убил и еще одного моего дядю.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, близким родственникам погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Всем пострадавшим выплатят 100 тысяч рублей.

На месте происшествия дежурят полицейские патрули. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Папу вчера прооперировали, - рассказала Наталья про своего раненого отца Виктора Артюхова. – Ему прооперировали обе ноги. На одну из них поставили аппарат илизарова. В нем он будет ходить полгода. Надеюсь, что во вторник его уже выпишут. Правда, восстанавливаться он будет еще долго.

Накануне мы писали, что бабушка нижегородского стрелка открыла глаза после операции. Она все еще находится в тяжелом состоянии. Но врачи борются за ее жизнь.

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