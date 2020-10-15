«Говорил о покупке оружия и взрывчатки»: Педагоги рассказали, почему нижегородский стрелок стоял на учете

Педагоги рассказали, почему нижегородский стрелок стоял на учете Фото: СОЦСЕТИ

Все новые подробности появляются в деле 18-летнего Данилы Монахова, устроившего бойню в небольшом поселке Большеорловский Нижегородской области. Как оказалось, подросток еще с февраля 2019 года стоял на внутришкольном учете. И для этого были весьма серьезные основания.

- Изучая его страницу в социальной сети, классный руководитель и замдиректора обратили внимание на его интерес к нападениям на школы, - рассказали «Комсомолке» в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода. – У него на странице были соответствующие записи. Кроме того, своим одноклассникам он говорил, что мечтает купить оружие и взрывчатку.

На месте трагедии до сих пор видны следы крови. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Узнав обо всем этом, администрация школы № 101, где учился Данила Монахов, сразу направила письма в районное управление образования и в комиссию по делам несовершеннолетних. В них говорилось о странном поведении ученика и негативном содержании его страницы.

- Учреждения системы профилактики направили эти письма в профильные ведомства, - рассказали в департаменте. – Кроме того, он был поставлен на внутришкольный учет, на котором состоял до окончания школы. С ним самим и с его родителями неоднократно проводились профилактические беседы. Родители обо всем этом были извещены.

Это место местные жители до сих пор стараются обходить стороной. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Напомним, страшная трагедия произошла в Борском районе Нижегородской области днем 12 октября. В результате массового расстрела трое местных жителей были убиты. Еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сам 18-летний стрелок был найден мертвым утром 13 октября в 200 метрах от места происшествия. По предварительным данным, он покончил с собой.

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