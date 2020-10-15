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«Говорил о покупке оружия и взрывчатки»: Педагоги рассказали, почему нижегородский стрелок стоял на учете

Новые подробности появились в деле о бойне под Нижним Новгородом
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Педагоги рассказали, почему нижегородский стрелок стоял на учете

Педагоги рассказали, почему нижегородский стрелок стоял на учете

Фото: СОЦСЕТИ

Все новые подробности появляются в деле 18-летнего Данилы Монахова, устроившего бойню в небольшом поселке Большеорловский Нижегородской области. Как оказалось, подросток еще с февраля 2019 года стоял на внутришкольном учете. И для этого были весьма серьезные основания.

- Изучая его страницу в социальной сети, классный руководитель и замдиректора обратили внимание на его интерес к нападениям на школы, - рассказали «Комсомолке» в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода. – У него на странице были соответствующие записи. Кроме того, своим одноклассникам он говорил, что мечтает купить оружие и взрывчатку.

На месте трагедии до сих пор видны следы крови.

На месте трагедии до сих пор видны следы крови.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Узнав обо всем этом, администрация школы № 101, где учился Данила Монахов, сразу направила письма в районное управление образования и в комиссию по делам несовершеннолетних. В них говорилось о странном поведении ученика и негативном содержании его страницы.

- Учреждения системы профилактики направили эти письма в профильные ведомства, - рассказали в департаменте. – Кроме того, он был поставлен на внутришкольный учет, на котором состоял до окончания школы. С ним самим и с его родителями неоднократно проводились профилактические беседы. Родители обо всем этом были извещены.

Это место местные жители до сих пор стараются обходить стороной.

Это место местные жители до сих пор стараются обходить стороной.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Напомним, страшная трагедия произошла в Борском районе Нижегородской области днем 12 октября. В результате массового расстрела трое местных жителей были убиты. Еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сам 18-летний стрелок был найден мертвым утром 13 октября в 200 метрах от места происшествия. По предварительным данным, он покончил с собой.

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