Медики рассказали о состоянии бабушки нижегородского стрелка. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во время кровавой бойни под Нижним Новгородом, где 18-летний Данила Монахов убил троих человек и ранил еще троих, сильно пострадала и его бабушка Галина. Именно с нее он и начал свою расправу над односельчанами. Она получила несколько серьезных ранений в живот и руку. В результате, руку даже пришлось ампутировать. Сегодня о ее состоянии рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Бабушка «борского стрелка» жива. И уже не было ни у кого надежд на то, что сердце продолжит биться на операционном столе, - рассказал министр. - И СМИ уже растиражировали новость о «четвертой жертве», приписав случившейся трагедии еще больше ужасных красок. Но наши медики - крутые ребята. Несколько часов по локоть в крови и по горло в эмоциях.

К счастью, бабушку удалось спасти. И хотя она остается в тяжелом состоянии, но ей уже удалось открыть глаза.

На месте трагедии до сих пор видны следы крови. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Бабушка жива. В крайне тяжелом состоянии, после массивной кровопотери и ранениями несовместимыми с жизнью - жива, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. – Прогнозы делать еще нельзя. Но прошли первые сутки: давление поднялось с 50 до 110, начали проявляться жизненно важные функции. С каждой маленькой победой летят сообщения с формулировкой «у нас получилось открыть глаза», «мы вошли в контакт» и т.д.

Напомним, бабушка нижегородского стрелка единственная из всех раненых остается в Борской районной больнице. Двое остальных были доставлены в областную больницу имени Семашко.

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