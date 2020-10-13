«Убил двух моих дядей и ранил отца»: Молодая мать рассказала, как нижегородский стрелок расправился с ее семьей

63-летний Виктор Артюхин остается в больнице с ранениями ног. Фото: СОЦСЕТИ

Главной новостью в Нижегородской области остается чудовищное преступление на Бору – там 18-летний Данила Монахов в упор расстрелял троих человек. Еще трое ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии. По жуткому стечению обстоятельств, многие из них были родственниками.

- Он убил у меня двух дядей и ранил отца, - призналась «Комсомолке» нижегородка Наталья З. – Они стояли все вместе, когда он принялся стрелять. Вы не представляете, что я сейчас чувствую. У меня такое горе и такое потрясение!

По словам очевидцев, когда раздалась стрельба, отец Натальи успел запрыгнуть в погреб. Это и спасло ему жизнь – выстрелы пришлись по ногам. Сейчас с ранениями обеих ног мужчина доставлен в областную больницу имени Семашко.

- Вечером 12 октября двое пострадавших – мужчина и женщина были переведены в областную больницу имени Семашко, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное и опасений не вызывает.

К сожалению, навестить своего отца в больнице Наталья пока не сможет – из-за распространения пандемии доступ в медицинские учреждения ограничен. Тем более, что женщина только недавно стала мамой – в августе у нее родился ребенок.

- У меня грудной ребёнок. Не могу быть рядом с отцом, - призналась Наталья. - Но после больницы обязательно заберу его к себе, постоянно с ним на связи. Передачи передам сегодня.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов дня 12 октября. Приехавший в гости к своей бабушке, 18-летний Даниил в Борском районе сначала ранил ее, а потом выбежал на улицу и принялся палить по случайным прохожим. В результате три человека были убиты, еще трое были ранены. Накануне были названы имена убитых. Жертвами нижегородского стрелка стали Селезнев Николай, Напылов Сергей и Тихомиров Андрей. Все они были случайными прохожими, подвернувшимися стрелку под руку. В больнице остаются Монахова Галина (бабушка стрелка), Жолганова Валентина и отец Натальи Виктор Артюхин.

Сам молодой человек после расправы убежал в сторону леса. Его тело было обнаружено в 200-х метрах от места преступления утром 13 октября. По предварительным данным, он покончил с собой.

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