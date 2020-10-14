«Скорая долго ехала, бинтовали сами»: Местные жители рассказали, как спасали раненых нижегородским стрелком

Местные жители до сих пор не могут забыть картинку страшной расправы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

С момента страшной трагедии в Нижегородской области, где 18-летний парень устроил кровавую расправу над односельчанами, прошло уже два дня. Однако очевидцы этой бойни до сих пор не могут забыть тех страшных мгновений. Тем более, что некоторые из них оказались не просто случайными свидетелями, а непосредственными участниками – до приезда медиков им пришлось самим оказывать помощь раненым.

- Я как раз вышла из автобуса, когда увидела Валю, мою приятельницу, - вспоминает местная жительница Татьяна. – Она как раз пошла кормить кур. И вдруг упала, как подкошенная. Я даже не поняла, что с ней случилось. Подумала, что просто стало плохо. Ни выстрелов, ничего я не слышала. Я с перепугу начала звонить Гале, бабушке этого Данилы. Она у меня по соседству живет. Звоню ей: «Галя, тут с Валей плохо. Беги сюда скорее». А она мне в ответ прохрипела: «Меня убивают». Оказалось, он к тому времени ее уже ранил.

Сейчас на месте происшествия дежурят полицейские. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Эта страшная картинка до сих пор стоит перед глазами у очевидцев – раненые односельчане и шагающий между ними парень в черном c ружьем.

- Скорая ехала долго, поэтому родственники сами принялись перевязывать пострадавших, - вспоминает Татьяна. – Галину парни взял и занесли в квартиру. Там ее уже перевязали и начали колоть обезболивающее. К счастью, потом с Бора приехала реанимация и начала забирать раненых.

Напомним, трагедия произошла 12 октября около четырех часов дня. В результате массового расстрела трое местных жителей были убиты. Еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сам 18-летний стрелок был найден мертвым утром 13 октября в 200 метрах от места происшествия. По предварительным данным, он покончил с собой.

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