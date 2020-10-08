Семейство медведей и две волчицы из зоопарка «Мишутка» обрели новый дом в Балахне

Новые жители балахнинского зоопарка «Маленькая страна» переехали из нижегородской «Мишутки». Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Две волчицы и медведи Миша и Маша обрели новый дом в балахнинском зоопарке «Маленькая страна». Новые обитатели зоопарка чувствуют себя хорошо, и даже обязательный 14-дневный карантин не мешает им осваиваться на новом месте. Такую радостную новость сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Двое суток волчиц заманивали в перевозку с помощью свежего мяса, и в итоге переезд прошёл спокойно. Отметим, что пока что две самки-волчицы живут отдельно друг от друга, но в будущем их планируют вернуть в стаю.

Новые жители балахнинского зоопарка «Маленькая страна» переехали из нижегородской «Мишутки». Фото: Администрация Нижнего Новгорода

- Это длительный и трудоемкий процесс, но, как показывает практика, он всегда идет таким животным на пользу, - отметила директор «Маленькой страны» Евгения Голоктионова.

Медведей на время транспортировки тоже решили не усыплять, но заманить их в переноски оказалось несколько сложнее. Косолапые проявляли небывалую смекалку и в течение трёх дней ловко вытаскивали мороженое, козинаки и сгущенное молоко из клеток. И всё же переезд для семейства медведей состоялся – первой в Балахну прибыла медведица Маша, а вслед за ней и медведь Миша.

Новые жители балахнинского зоопарка «Маленькая страна» переехали из нижегородской «Мишутки». Фото: Администрация Нижнего Новгорода

- Медведь Миша долгое время был цирковым, и теперь, оказавшись в новой среде, с энтузиазмом показывает свои способности «новым зрителям», - рассказали сотрудники зоопарка «Маленькая страна». – И сейчас мы подозреваем, что вскоре у семейства косолапых будет пополнение.

Отметим, что транспортировка животных в новое место обитания прошла хорошо, за их состоянием во время перевозки тщательно следили специалисты.

Новые жители балахнинского зоопарка «Маленькая страна» переехали из нижегородской «Мишутки». Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Напомним, что ранее зоопарк «Маленькая страна» принял 14 новых обитателей из нижегородской «Мишутки». В частности, мы уже писали про переезд в зоопарк Балахны сразу пяти енотов и шести волков. Туда же совсем недавно переехала и 23-летняя рысь Гоша.

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