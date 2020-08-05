Пять новых домиков и бассейн: Еноты из зоопарка «Мишутка» переезжают в Балахну

Еноты из зоопарка «Мишутка» переезжают в Балахну. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Это праздник со слезами на глазах – сегодня пять енотов из зоопарка «Мишутка» в Нижнем Новгороде отметят новоселье на новом месте. Пушистых полоскунов примет у себя зоопарк в Балахне. К приезду новых жильцов там уже обустроен вольер площадью 50 квадратных метров с пятью домиками и бассейном.

- У нас довольно молодой зоопарк – мы открылись только в 2018 году, - рассказала директор зоопарка «Маленькая страна» (Балахна) Евгения Голоктионова. – У нас там много экзотических животных, в том числе приматы и рысь. Недавно к нам переехала девочка-хорек из «Мишутки». Она уже вполне освоилась, подружилась с нашим мальчиком-хорьком и сейчас у них медовый месяц. Теперь к нам в зоопарк приедут еще и еноты.

Трястись в машине крохам предстояло не больше часа. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В пути енотам предстояло провести не более часа, поэтому никаких медикаментов специалисты применять не стали. Поэтому на новом месте освоиться им будет довольно легко.

- В нашем зоопарке у нас уже есть пять енотов, но первый месяц новенькие будут жить в собственных апартаментах, - рассказал зоотехник зоопарка Юрий Лысяк. – Для каждого из них там приготовлен специальный домик с узким входом, немного напоминающий дупло дерева. Уверен, что там им будет очень комфортно.

На ново месте для малышей уже был приготовлен новенький вольер. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Кстати, оставшиеся животные из зоопарка «Мишутка» тоже скоро переедут в «Маленькую страну». Там для всех них строятся новые вольеры.

- Мы будем перевозить животных постепенно, по мере строительства новых вольеров, - рассказала Евгения Голоктионова. – Следующие на очереди волки.

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