Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Дом. Семья

Пять новых домиков и бассейн: Еноты из зоопарка «Мишутка» переезжают в Балахну

«Комсомолка» выяснила, что ждет полосатых красавцев на новом месте
Юлия ВасилишинаЮлия ВасилишинаЮлияВасилишина
КомментироватьОставить комментарий
Еноты из зоопарка «Мишутка» переезжают в Балахну.

Еноты из зоопарка «Мишутка» переезжают в Балахну.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Это праздник со слезами на глазах – сегодня пять енотов из зоопарка «Мишутка» в Нижнем Новгороде отметят новоселье на новом месте. Пушистых полоскунов примет у себя зоопарк в Балахне. К приезду новых жильцов там уже обустроен вольер площадью 50 квадратных метров с пятью домиками и бассейном.

- У нас довольно молодой зоопарк – мы открылись только в 2018 году, - рассказала директор зоопарка «Маленькая страна» (Балахна) Евгения Голоктионова. – У нас там много экзотических животных, в том числе приматы и рысь. Недавно к нам переехала девочка-хорек из «Мишутки». Она уже вполне освоилась, подружилась с нашим мальчиком-хорьком и сейчас у них медовый месяц. Теперь к нам в зоопарк приедут еще и еноты.

Трястись в машине крохам предстояло не больше часа.

Трястись в машине крохам предстояло не больше часа.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В пути енотам предстояло провести не более часа, поэтому никаких медикаментов специалисты применять не стали. Поэтому на новом месте освоиться им будет довольно легко.

- В нашем зоопарке у нас уже есть пять енотов, но первый месяц новенькие будут жить в собственных апартаментах, - рассказал зоотехник зоопарка Юрий Лысяк. – Для каждого из них там приготовлен специальный домик с узким входом, немного напоминающий дупло дерева. Уверен, что там им будет очень комфортно.

На ново месте для малышей уже был приготовлен новенький вольер.

На ново месте для малышей уже был приготовлен новенький вольер.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Кстати, оставшиеся животные из зоопарка «Мишутка» тоже скоро переедут в «Маленькую страну». Там для всех них строятся новые вольеры.

- Мы будем перевозить животных постепенно, по мере строительства новых вольеров, - рассказала Евгения Голоктионова. – Следующие на очереди волки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Живой уголококно в природу