23-летняя рысь Гоша переехала из зоопарка «Мишутка» в Балахну Фото: СОЦСЕТИ

Отличная новость для жителей Балахны – в их зоопарк «Маленькая страна» переехала рысь Гоша. Несмотря на мужское имя, Гоша – девочка. В этом году ей исполнилось уже 23 года. В своем зоопарке «Мишутка» она была старейшим жителем.

На новом месте для нее подготовили большой вольер. Фото: СОЦСЕТИ

- О судьбе рыси переживали все, кто хоть раз бывал в «Мишутке», но они могут быть спокойны – переезд прошел успешно, - сообщили специалисты зоопарка на своей странице. - Во время двухчасового переезда мы дважды останавливались. И по дороге Гоша уснул.

К слову, Гошу даже не пришлось усыплять – ее попросту заманили в перевозку и спокойно перевезли. На новом месте ее уже ожидал новенький вольер.

- Рысь чувствует себя хорошо и с любопытством наблюдает за гостями и посетителями парка, - рассказывают специалисты зоопарка. - Приезжайте навестить Гошу и других обитателей зоопарка, пока осень радует нас хорошей погодой!

В новом вольере у Гоши будет даже игровая зона. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, ранее мы уже писали про переезд в этот зоопарк енотов. Сразу пять полосатых перебрались на новое место – там их ожидало пять новеньких домиков и бассейн. Специально для них был построен вольер площадью 50 квадратных метров.

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