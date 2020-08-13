Волки из парка «Швейцарии» обрели новый дом в Балахне. Фото: администрация города Нижнего Новгорода

12 августа 2020 года администрация Нижнего Новгорода при поддержке АО ГК «ЕКС» вновь обеспечила новый дом животным из бывшего зоопарка «Мишутка». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода.

Шесть волков перевезли в балахнинский зоопарк «Маленькая страна». За процессом переселения следили ветеринар, зоотехник и представители «Всероссийского общества охраны природы».

Для животных были подготовлены два вольера: четыре особи черных волков обустроили на территория в 100 квадратных метров, а двух обыкновенных волков в вольере размером в 65 квадратных метров.

Транспортировка животных прошла хорошо и они уже размещены по соседству друг с другом, теперь волки обживаются на новом месте.

За дальнейшей адаптацией животных будут следить ветеринары, а также волонтеры регионального отделения «Всероссийского общества охраны природы».

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