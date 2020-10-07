Режим самоизоляции для пожилых и беременных возобновят в Нижегородской области, офисных сотрудников просят перевести на удаленку – власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим самоизоляции для пожилых и беременных возобновят в Нижегородской области. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Я с тревогой смотрю на статистику заражённых коронавирусом в регионе, - признал Глеб Никитин. – Наблюдается рост. 7 октября было выявлено 227 новых случаев заражения. Завтра будет больше - 230. За неделю количество «ковидных» коек в стационарах увеличилось на треть – до 3150. К сожалению, много сложных пациентов.

По итогам заседания координационного штаба были внесены изменения в Указ губернатора о режиме повышенной готовности. В первую очередь, они касаются пожилых нижегородцев и больных хроническими заболеваниями.

- Возобновляется режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, беременных и больных хроническими заболеваниями. Если вы относитесь к этим группам, вы можете уйти на больничный с 12 октября. Соблюдайте строгую самоизоляцию, - предупредил Глеб Никитин. – Одновременно с этим просим работодателей перевести всех офисных сотрудников на удаленку. Нормативы не устанавливаем - всех, кого можете.

Определенные изменения ожидают и работников предприятия. К счастью, о закрытии речь не идет.

- Предприятия просим проработать разное время начала рабочего дня. Чтобы работники приходили и ехали на работу в транспорте в разное время, - призвал Глеб Никитин. - Всех волнует возвращение ограничений. Меньше всего я хочу этого, учитывая, с каким трудом мы все открывали.

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