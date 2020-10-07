Глеб Никитин провел заседание координационного штаба по борьбе с коронавирусом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание координационного штаба по борьбе с распространение коронавируса на территории региона. В заседании приняли участие заместители губернатора Давид Мелик-Гусейнов, Андрей Гнеушев, Дмитрий Краснов, Андрей Саносян, заместитель председателя правительства региона Олег Беркович, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко, и.о. прокурора области Александр Илюши и руководители других надзорных органов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На территории региона растет заболеваемость коронавирусом, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - На примере российских регионов и других стран мы видим, что COVID-19 прочно вошел в нашу жизнь. Летом было проще, а сейчас коронавирус активизируется вместе с ОРВИ и гриппом. Ситуация осложнилась, и мы были готовы к такому положению дел.

По словам губернатора, сейчас все меры принимаются с учетом необходимости сохранения экономики и одновременно исполнения требований врачей.

- Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики,- отметил Глеб Никитин. - Но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности.

К слову, за последнюю неделю в регионе было развернуто свыше 900 новых коек. Среди них заболевших есть тяжелые пациенты, которым требуется ИВЛ.

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