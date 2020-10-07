«Кислород течёт рекой»: Давид Мелик Гусенов сообщил, что число тяжелобольных коронавирусом растёт. Фото: Instagram Давид Мелик-Гусейнова

Каждый день в больницах региона разворачивается все больше дополнительных коек для заболевших коронавирусом. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

Этой ночью он посетил нижегородскую клиническую больницу № 3, которая сейчас работает в качестве ковидного госпиталя.

- Зашли во все палаты. Пообщались с пациентами. Получили обратную связь от медиков. Среднетяже лых и тяжелых пациентов стало больше, чем веснои . Один пациент сеи час на ИВЛ, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов, - Хорошие условия размещения и питания пациентов. Тепло. Все пациенты, со слов врачей, дисциплинированы.

На сегодняшний день число госпитализированных в стационары растёт. В частности, у многих пациентов болезнь протекает в тяжелой форме или же есть риск утяжеления. Сейчас за один день потребление кислорода в Нижнем Новгороде больше, чем за месяц мирнои жизни.

- О чем этот пост? О тех, кто борется сам и помогает бороться другим. О тех, кто не будет упрямиться и осознает, что сеи час не время быть по ту сторону баррикад, - написал министр. - Просто помогите нам. Прошу. Тихо и без шапкозакидательства. А ваш кивок будет подтверждением того, что мы правильно друг друга поняли. Спасибо!

Напомним, что сейчас в регионе растёт число заболевших коронавирусной инфекцией, и главными мерами защиты для нижегородцев остается четкое соблюдение правил личной гигиены и масочного режима.

Только за последние сутки было выявлено 227 новых случаев заражения. Так, общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 33 805 человек.

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