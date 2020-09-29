Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 сентября 2020 года: число зараженных превысило 32 тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За последние сутки в Нижегородской области выросло число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе выявлено 165 новых случаев заражения. Общее число зараженных превысило 32 тысячи человек. Из них около 1,8 тысяч человек лечатся амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно. Еще 1,2 тысяч человек находятся в больницах.

Статистика по числу зараженных на 29 сентября. Фото: Яндекс

К сожалению, растет и печальная статистика – за последние сутки в регионе скончались три человека. Таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 571 человека. К счастью, увеличивается и число выздоровевших. За прошедшие выходные из больниц были выписаны еще шесть человек. Теперь число выздоровевших 27 938 человек.

Наибольшее число заболевших по-прежнему зафиксировано в Дзержинске, Павловском районе и на Бору. В Нижнем Новгороде лидерами остаются Автозаводский и Ленинский районы.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. После долгого перерыва свою работу начали и фитнес-центры. В Сормовском районе даже открылся новый фитнес-центр.

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