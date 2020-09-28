165 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 165 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 32 056 человек. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- Около 1,8 тысяч человек в Нижегородской области сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь протекает у них в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении. – Еще 1,2 тысячи нижегородцев сейчас находятся в больницах. В обсерваторы помещены 27 человек.

К счастью, растет и положительная статистика – за последние три дня из больниц были выписаны 297 человек. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 27 974 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в последнее время власти заговорили об ужесточении масочного режима. А нижегородцам старше 65 лет и вовсе рекомендовано оставаться дома.

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