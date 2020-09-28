Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 28 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 165 новых случаев заражения. Общее число заболевших превысило 32 тысячи человек. При этом в одном районе Нижнего Новгорода и 36 районах области новых случаев заражения не выявлено вовсе.

- Из всего числа зараженных 15 865 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 16 191 человек – распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального правительства. – Наибольшее число заболевших по-прежнему зафиксировано в Дзержинске (2 817 человек), в Павловском районе (1510 человек) и в городе Бор (1113 человек). В Нижнем Новгороде по числу заболевших лидируют Автозаводский и Ленинский районы.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Между тем, в регионе уже заговорили об ужесточении масочного режима. При этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал пожилых нижегородцев оставаться дома, а работодателей – перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 153

2. г.о.г. Арзамас – 473

3. Арзамасский – 237

4. Балахнинский – 438

5. Богородский – 820

6. Большеболдинский – 85

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1113

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 47

11. Варнавинский район – 118

12. Вачский – 241

13. Ветлужский – 77

14. Вознесенский – 122

15. Володарский – 546

16. Воротынский – 41

17. Воскресенский – 137

18. Выксунский – 201

19. Гагинский – 92

20. Городецкий – 600

21. Д.Константиновский – 76

22. Дзержинск – 2 817

23. Дивеевский – 436

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 139

26. Краснобаковский – 47

27. Краснооктябрьский – 220

28. Кстовский – 740

29. Кулебакский – 632

30. Лукояновский – 131

31. Лысковский – 279

32. Навашинский – 285

33. Павловский – 1510

34. Первомайский – 39

35. Перевозский – 35

36. Пильнинский – 191

37. Починковский – 213

38. Семеновский – 552

39. Сергачский – 326

40. Сеченовский – 106

41. Сокольский – 35

42. Сосновский – 333

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 65

45. Тоншаевский – 133

46. Уренский – 223

47. Чкаловский – 98

48. Шарангский – 64

49. Шатковский – 316

50. Шахунский – 366