Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 28 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Нижегородской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 165 новых случаев заражения. Общее число заболевших превысило 32 тысячи человек. При этом в одном районе Нижнего Новгорода и 36 районах области новых случаев заражения не выявлено вовсе.
- Из всего числа зараженных 15 865 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 16 191 человек – распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального правительства. – Наибольшее число заболевших по-прежнему зафиксировано в Дзержинске (2 817 человек), в Павловском районе (1510 человек) и в городе Бор (1113 человек). В Нижнем Новгороде по числу заболевших лидируют Автозаводский и Ленинский районы.
Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Между тем, в регионе уже заговорили об ужесточении масочного режима. При этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал пожилых нижегородцев оставаться дома, а работодателей – перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 153
2. г.о.г. Арзамас – 473
3. Арзамасский – 237
4. Балахнинский – 438
5. Богородский – 820
6. Большеболдинский – 85
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1113
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 47
11. Варнавинский район – 118
12. Вачский – 241
13. Ветлужский – 77
14. Вознесенский – 122
15. Володарский – 546
16. Воротынский – 41
17. Воскресенский – 137
18. Выксунский – 201
19. Гагинский – 92
20. Городецкий – 600
21. Д.Константиновский – 76
22. Дзержинск – 2 817
23. Дивеевский – 436
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 139
26. Краснобаковский – 47
27. Краснооктябрьский – 220
28. Кстовский – 740
29. Кулебакский – 632
30. Лукояновский – 131
31. Лысковский – 279
32. Навашинский – 285
33. Павловский – 1510
34. Первомайский – 39
35. Перевозский – 35
36. Пильнинский – 191
37. Починковский – 213
38. Семеновский – 552
39. Сергачский – 326
40. Сеченовский – 106
41. Сокольский – 35
42. Сосновский – 333
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 65
45. Тоншаевский – 133
46. Уренский – 223
47. Чкаловский – 98
48. Шарангский – 64
49. Шатковский – 316
50. Шахунский – 366