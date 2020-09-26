Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 сентября 2020 года: самоизоляция для пожилых и рост заболеваемости Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области увеличивается число заболевших коронавирусом. Теперь это признал и региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Только за последние сутки в регионе было выявлено 168 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 31 558 человек. Лидерами по числу заражений в Нижнем Новгороде остаются Автозаводский и Ленинский районы. По области наибольшее число зараженных зафиксировано в Дзержинске и Павловском районе.

Статистика по зараженным коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

В связи с увеличением уровня заболеваемости Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал пожилым нижегородцам в возрасте 65+ по возможности оставаться дома. Даже покупки в это время стоит поручить своим молодым родственникам. Вместе с тем нижегородским работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимальное количество работников. Тем, кому сделать это невозможно, советуют максимально соблюдать эпидемиологические требования: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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