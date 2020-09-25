Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородцам перейти на удаленку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области растет количество заболевших коронавирусом. На это обратил внимание заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Инстаграм.

- Мэр Москвы Сергей Собянин уже дал свои рекомендации москвичам. Я считаю правильным следовать примеру столицы, - отметил чиновник. – Это необходимо, чтобы защитить тех, для кого вирус представляет наибольшую опасность. Речь идет о пожилых нижегородцах 65+ и людях с хроническими заболеваниями. Им бы я рекомендовал оставаться дома.

Одновременно с этим заместитель губернатора рекомендовал работодателям перевести максимальное количество работников на удаленку. Ну, а тем, кто все-таки будет посещать рабочие места, нужно будет соблюдать определенные правила: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, пользоваться средствами дезинфекции. В небольших помещениях стоит установить рециркуляторы.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу.

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