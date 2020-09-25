168 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 168 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 31 558 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

- Около 2,2 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении. – Свыше 1,1 тысячи человек при этом остаются в больницах. Еще 27 человек помещены в обсерваторы.

К счастью, растет в Нижегородской области и положительная статистика. За минувшие сутки из больниц были выписаны 51 человек. Общее число выздоровевших достигло 27 677 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа кинотеатров, магазинов и ресторанов.