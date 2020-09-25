Фотографии с допроса предполагаемого убийцы 9-летней девочки в Нижегородской области появились в сети Фото: СОЦСЕТИ

Появились новые подробности о чудовищном убийстве 9-летней девочки в Борском районе Нижегородской области. Ранее там, в посёлке Неклюдово, было найдено тело убитой девочки. С поступлением последних данных, появилось предположение, что подозреваемый причастен ко второму убийству, совершённому в тот же день.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомолке» новые детали, согласно которым вчера, 24 сентября, в дежурную часть Отдела МВД России по г. Бор поступило новое обращение. Был обнаружен ещё один труп. На этот раз – женщины 46 лет, жестоко убитой в собственной квартире. В ходе осмотра тела обнаружили черепно-лицевую травму. При осмотре места преступления были изъяты следы бурого цвета, похожие на кровь, фрагмент ковра, сотовый телефон, осколки разбитого стакана, простынь и отпечатки пальцев со стекла окна комнаты. По версии следствия, подозреваемый раскроил женщине голову молотком в её доме за несколько часов до того, как отправился встречать ребёнка.

Подозреваемый раскроил женщине голову молотком в её доме. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

– Днём 24 сентября мужчина пришёл в дом своей 46-летней знакомой на улице Державина в городе Бор, – рассказала пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. – Вскоре между ними возникла ссора, и подозреваемый принялся избивать хозяйку дома. В конечном итоге он нанёс ей несколько ударов молотком по голове. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. После этого он отправился на автобусную остановку, где начал поджидать 9-летнюю дочь свой бывшей сожительницы.

Подозреваемый 34 лет Павел С. (по кличке «Пафик») задержан. Ранее судим по нескольким статьям. Это разбой, грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В данный момент продолжается расследование и избирается мера пресечения.

В данный момент продолжается расследование и избирается мера пресечения. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напоминаем, что 24 сентября, около пяти часов вечера, девочка вышла из школьного автобуса на улице Чапаева. Там её встретил мужчина, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, что девочка идёт с 34-летним подозреваемым сама, не сопротивляясь. Вскоре они сворачивают в сторону пустыря. Через несколько часов полицейские обнаруживают там её тело.

Тело девочки обнаружили на пустыре. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

– Мужчина отвёл 9-летнюю девочку в безлюдное место и задушил её, после чего скрылся с места преступления, – огласили подробности убийства нижегородские следователи. – Теперь ему будет предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц». В скором времени ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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