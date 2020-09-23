Замначальника нижегородского ГУФСИН отправили под домашний арест

Заместитель начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Виталий Гудков отправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Против Виталия Гудкова выдвинуты обвинения в превышении должностных полномочий. Предположительно, Виталий Гудков разработал целую преступную схему. В период с июля по декабрь 2019 года он собирал деньги со своих же коллег. В общей сложности, он получил с сотрудников ГУФСИН 350 тысяч рублей. Эти деньги он направил на возмещение ущерба всем лицам, пострадавшим от коммунального скандала.

- Ущерб был нанесен в результате пролива, произошедшего в служебной квартире, - говорится в сообщении.

На данный момент в отношении замначальника ГУФСИН возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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