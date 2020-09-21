Замначальника нижегородского ГУФСИН задержали за поборы с коллег

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника регионального ГУФСИН. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, летом 2019 года подозреваемый потребовал от руководителей подведомственных учреждений потребовал передать ему или определенным сотрудникам аппарата деньги для возмещения ущерба третьим лицам, - говорится в сообщении. – Ущерб был нанесен в результате пролива, произошедшего в служебной квартире.

По данным следствия, Виталий Гудков разработал целую преступную схему. В период с июля по декабрь 2019 года он собирал деньги со своих же коллег. В общей сложности, он получил с сотрудников ГУФСИН 350 тысяч рублей. Эти деньги он направил на возмещение ущерба всем лицам, пострадавшим от коммунального скандала.

- Деятельность подозреваемого была пресечена нижегородскими следователями и сотрудниками регионального УФСБ, - говорится в сообщении СУ СКР. – Сейчас на месте работы задержанного проводятся обыски. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.