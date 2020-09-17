Бабье лето 2020 в Нижнем Новгороде: когда начнется Фото: Евгения ГУСЕВА

Сентябрь уже в самом разгаре, а бабьего лета 2020 в Нижнем Новгороде как не было, так и нет. Да, изредка за окном теплеет, периодически выглядывает солнце, но о возвращении полноценных теплых деньков пока нет и речи. «Комсомолка» выяснила, ждать ли вообще бабье лето 2020 в Нижнем Новгороде и когда оно начнется.

- Продолжительного недельного всплеска тепла, которое мы привыкли называть бабьим летом, до конца месяца не ожидается, - сразу предупредила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, пресс-скретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Несколько погожих дней у нас ожидаются с 23 по 25 сентября. В эти дни столбики термометров могут подниматься до +15…+20 градусов. Но ночи все равно будут прохладными – до +4..+7 градусов. Однако уже в последующие дни температурные значения снова поползут вниз.

Правда, совсем отчаиваться нижегородцам не стоит. Теплые деньки еще вполне могут наступить в Нижнем Новгороде в октябре 2020 года.

- Вообще у синоптиков «бабьим лето» называют усиление гребня Азорского антициклона, который зависает над нашими широтами на неделю или две, - пояснила Ольга Мокеева. – Пока такого не ожидается. Однако усиление этого гребня может наступить и в октябре. Конечно, сильно высоких температур он не принесет. Однако период ясной погоды без осадков вполне может быть.

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