2019-12-17T16:21:03+03:00
Общество

«Как весной»: В канун Нового года на деревьях в Нижнем Новгороде набухли почки

Нижегородцы поделились снимками необычного природного явления
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В канун Нового года на деревьях в Нижнем Новгороде набухли почки. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".В канун Нового года на деревьях в Нижнем Новгороде набухли почки. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Установившаяся в Нижнем Новгороде аномально теплая погода не только удивляет горожан, но и удивительным образом влияет на природу. К примеру, в микрорайоне «Щербинки» за пару недель до Нового года набухли почки на деревьях и распустились листья. Скоро можно будет подснежники собирать!

- Из-за аномально теплой погоды в Щербинках на деревьях распустились почки и выросли листья, как весной, - поделились нижегородцы снимками в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

По мнению экологов, это странное для середины декабря явление неразрывно связано с пресловутым глобальным потеплением климата.

- Если раньше плюсовая температура в середине декабря была чем-то ненормальным, то теперь мы это регулярно наблюдаем, - напомнил в интервью «Комсомолке» эколог Асхат Каюмов. – Связано это с глобальным потеплением климата. Что происходит с растениями в это время? У большинства из них развитие тесно связано с температурой воздуха. Если было холодно, а потом стало тепло и влажно, для них это сигнал, что пришла весна. В результате, набухают почки, распускаются листья и начинается цветение. Между тем, для растений это очень опасно. Как только вернутся морозы, многие из них могут погибнуть.

Надо сказать, что аномально теплым в этом году выдался не только декабрь, но и ушедшая осень. За минувшие три месяца в Нижегородской области было побито сразу несколько температурных рекордов.

- В самом Нижнем Новгороде среднемесячная температура воздуха в октябре оказалась на три градуса выше многолетних значений, а на юге области – на четыре градуса, - рассказывала в конце осени «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева. – Что касается осадков, то в течение октября в Нижегородской области выпало от полутора до двух месячных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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