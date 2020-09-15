Появилось видео с лисой, которая ворует ботинки у нижегородцев

Лиса ворует ботинки у нижегородцев. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

В последнее время лисы зачастили в гости к нижегородцам. Сначала целое лисье семейство обосновалось в парке «Швейцария», а теперь еще одна рыжая плутовка повадилась ходить на садовый участок в СНТ «Ягодное» под Нижним Новгородом. И ладно бы она приходила полакомиться курятиной или отведать каких других лакомств, а то ведь облюбовала себе абсолютно несъедобную вещь – ботинки.

- Богородскии раи он, СНТ «Ягодное»! Хитрюга ворует ботинки на участке, - написал житель садового товарищества в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

На кадрах видно, как лиса сначала осторожно, а потом все смелее и смелее пробирается по садовой дорожке. А потом принимается грызть ботинки. На фоне зеленых кустов и газона рыжая красавица выглядит особенно эффектно.

Стоит отметить, что нижегородцы отнеслись к этому видео с юмором. Многие даже постарались войти в положение лесной жительницы.

- Правильно - зима близко, - поддержала ее Юлия Зимина. - Пора утепляться.

- Значит ботинки из натуральных материалов, кожа, - предположил Рустам Рыбаков.

- Вор – статья авторитетная, - оценил Никита Калинин.

Напомним, ранее мы уже писали о лисе, которая буквально прописалась в Кремле. Несмотря на все усилия местных властей избавиться от незваной соседки, она упорно возвращалась на прежнее место. Даже переезд за город, на Бор, красавицу не впечатлил – спустя несколько дней она вновь появилась в кремле. Как ей удалось проделать этот путь в одиночку, до сих пор остается загадкой.

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