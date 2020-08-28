Дело нижегородского вора «в законе» Виктора Жаринова по кличке Цезарь передали в суд Фото: Следственный комитет России

Дело нижегородского вора «в законе» Виктора Жаринова по кличке Цезарь передали в суд. Мужчину обвиняют в похищении двух человек и занятии высшего поста в преступной иерархии.

Напомним, Виктор Жаринов был объявлен в международный розыск в ноябре 2019 года. По российскому законодательству, за получение статуса вора «в законе» может грозить до 15 лет тюрьмы. После целого месяца поисков мужчина был найден в Таллине.

- Следствием установлено, что высшее положение в преступном сообществе он занял в мае 2013 года. После этого он стал контролировать криминальные финансовые потоки в Нижегородской области, - говорится в сообщении Следственного комитета России. - В 2019 году после неудавшейся попытки легализации добытых преступным путем денежных средств он организовал похищение двух жителей города Ульяновска. Их он удерживал на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Цель их похищения была одна – передача контроля над одной из коммерческих организаций в пользу участников криминального сообщества. Также к уголовной ответственности привлечены двое соучастников Цезаря - Артур Арутюнян и житель Чебоксар Сергей Голубев. Они также участвовали в похищении людей. Все они содержатся под стражей.

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