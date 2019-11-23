Нижегородский «вор в законе» Виктор Жаринов объявлен в федеральный розыск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего Виктора Жаринова (кличка - Цезарь) по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» уголовного кодекса. Известного в Нижегородской области криминального авторитета объявили в розыск.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, основанием для уголовного преследования Жаринова послужили результаты проверки следствия и УФСБ. По информации, еще шесть лет назад он занял в Нижегородской области высшее положение в преступном сообществе – вор в законе. С тех пор он совершил несколько тяжких и особо тяжких преступлений на территории России.

В этом году он, по предположению следствия, организовал похищение двух жителей Ульяновская, привез одного из в Нижний Новгород, а другого - в Чебоксары, где насильно удерживал, чтобы принудить «к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды».

Жаринов объявлен в розыск. Его местонахождение устанавливают правоохранительные органы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Виктор Жаринов родился в Володарске в 1983 году. В 2012 году во время сходки сторонников криминального «авторитета» кандидатуру Жаринова в качестве «смотрящего» за Володарским районом предложил Владимир Вагин (Вова Вагон), на похоронах которого Жаринов присутствовал в прошлом году.