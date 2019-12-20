2019-12-20T14:10:56+03:00
Происшествия

Нижегородского вора «в законе» Цезаря нашли в Таллине

Криминальный авторитет Виктор Жаринов в конце ноября был объявлен в международный розыск
Василий КРОТОВ
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Нижегородского вора «в законе» Виктора Жаринова нашли в Таллине.Нижегородского вора «в законе» Виктора Жаринова нашли в Таллине.Фото: Следственный комитет России
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Нижегородского вора «в законе» Виктора Жаринова по кличке «Цезарь» нашли в эстонской столице Таллине.

Напомним, известный криминальный авторитет в конце ноября был объявлен следственным комитетом в международный розыск по обвинению в «Занятии высшего положения в преступной иерархии». По российскому законодательству, за это преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы. Поиски преступника продолжались около месяца и на днях завершились успехом.

- 18 декабря в Таллине был задержан и передан российским властям 36-летний вор «в законе» Виктор Жаринов, - сообщает ИА «Прайм Крайм» со ссылкой на источник в ГУУР МВД России. – В операции по его поимке были задействованы сотрудники Интерпола и ФСБ России. В настоящее время Виктор Жаринов этапируется в Нижний Новгород.

Как сообщается, должность вора «в законе» стала не единственным преступлением Цезаря. Также ему вменяется организация похищения двух жителей Ульяновска. Один из них насильно удерживался в Нижнем Новгороде, а другой – в Чебоксарах. Цель их похищения была одна – передача контроля над одной из коммерческих организаций в пользу участников криминального сообщества.

Напомним, за последний месяц это уже второй громкий случай задержания воров «в законе» в Нижегородской области. Ранее мы сообщали об аресте еще одного криминального авторитета Игоря Новикова, официально коронованного в 1999 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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