Жителя Выксы, зарубившего топором всю свою семью, приговорили к пожизненному заключению. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сегодня нижегородский суд поставил точку в одном из самых страшных преступлений последнего времени – массовом убийстве в Выксунском районе.

Напомним, 21 июня 2019 года 38-летний Александр Дроздов зарубил топором свою 41-летнюю бывшую жену и ее престарелых родителей. Расправившись со всей семьей, он намеревался убить и своего 21-летнего пасынка. Только чудом тому удалось спастись – мужчина просто не смог его найти. Единственная, кому удалось выжить – это семилетняя дочка Александра и его жены. Всю свою семью мужчина зарубил прямо у нее на глазах. Как тогда удалось выяснить Комсомолке», все последнее время мужчина проработал штабелировщиком Выксунского металлургического завода.

38-летний Александр Дроздов зарубил топором свою 41-летнюю бывшую жены и ее престарелых родителей Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- За все время к нему не было особых нареканий, - рассказывали тогда коллеги Александра Дроздова. – Он больше держался молчком – этакий тихоня. Особо близких отношений ни с кем из работников у него не было, но и конфликтов никогда не возникало. Он был спокойный, никогда не проявлял агрессии. Поэтому то, что случилось, стало для нас настоящим шоком! Правда, по заводу ходили слухи, что он поколачивает свою жену. Но она все терпела!

Правда, терпела до поры до времени. Незадолго до убийства доведенная до отчаяния женщина как раз подала на развод. Не исключено, что это и стало поводом для ссоры, в ходе которой мужчина подрался со своим 21-летним пасынком. После этого теща и тесть прогнали его из дома. На время мужчина затаился, а потом среди ночи пробрался в дом и зарубил своих родственников прямо спящими.

Сразу после убийства мужчина скрылся. Его поиски продолжались целые сутки. Жители небольшого населенного пункта были даже готовы объявить комендантский час.

Сразу после убийства мужчина скрылся. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Поначалу он признал свою вину, но потом стал отрицать причастность к массовому убийству, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – На его счету сейчас числится сразу несколько преступлений, в том числе убийство двух и более лиц с особой жестокостью, покушение на убийство, кража и незаконное проникновение в жилище. Решением суда он был сегодня приговорен к пожизненному заключению.

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