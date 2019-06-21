Массовое убийство в Выксе: Нижегородец зарубил топором жену и ее родителей

Чудовищная трагедия произошла сегодня ночью в Выксе Нижегородской области – там 38-летний местный житель зарубил топором свою бывшую жену и ее родителей. Сразу после совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся. Чтобы установить его местонахождение, следователи просят помощи нижегородцев.

- По версии следствия, в ночь на 21 июня 38-летний мужчина ударил топором 41-летнюю бывшую жену, 70-летнюю тещу и 68-летнего тестя, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – От полученных ранений все они скончались на месте.

Единственная, кому удалось выжить в этой кровавой резне, это семилетняя девочка. В момент трагедии она была на месте происшествия . Однако ее убийца пощадил.

- В совершении этого преступления подозревается 38-летний бывший муж погибшей женщины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Кстати, сразу после убийства сам подозреваемый исчез в неизвестном направлении. Теперь следователи Следственного комитета вместе с оперативниками стараются установить местонахождение мужчины. При этом правоохранители будут благодарны нижегородцам за любую информацию о местонахождении подозреваемого.