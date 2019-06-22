2019-06-21T23:52:39+03:00
Происшествия

«Он частенько поколачивал свою жену»: Знакомые убийцы, зарубившего жену и ее родителей, опасаются его появления

В Выксе продолжаются поиски опасного преступника
Василий КРОТОВ
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Знакомые убийцы, зарубившего жену и ее родителей, опасаются его появления.Знакомые убийцы, зарубившего жену и ее родителей, опасаются его появления.Фото: СУ СКР по Нижегородской области
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Чудовищное массовое убийство, совершенное прошлой ночью в Выксе, по-прежнему остается темой № 1 в Нижегородской области.

Напомним, в ночь на 21 июня 38-летний Александр Дроздов зарубил топором свою бывшую жену, тещу и тестя. 41-летняя женщина и ее родители-пенсионеры скончались на месте. Единственная, кому удалось избежать гибели, это их семилетняя дочка. Она стала свидетельницей жестокого убийства, но успела убежать. Сейчас она находится у своих родственников.

- В совершении этого преступления подозревается 38-летний бывший муж погибшей женщины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Сразу после происшествия сам подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Его поиски продолжаются до сих пор. А вот его знакомые всерьез опасаются его появления. Как оказалось, последние годы мужчина работал штабелировщиком Выксунского металлургического завода.

- За все время к нему не было особых нареканий, - рассказывают коллеги Александра Дроздова. – Он больше держался молчком – этакий тихоня. Особо близких отношений ни с кем из работников у него не было, но и конфликтов никогда не возникало. Он был спокойный, никогда не проявлял агрессии. Поэтому то, что случилось, стало для нас настоящим шоком!

Впрочем, в этом тихом омуте водились свои черти, свободу которым он давал дома. Многие знали, что он поднимает руку на свою жену.

- По заводу ходили слухи, что он поколачивает супругу, - рассказывают работники завода. – Но она все терпела - все-таки в семье подрастали двое детей: старший сын и дочка-первоклашка.

Однако, видимо, даже ее терпению наступил конец, и она подала на развод. Не исключено, что это и стало поводом для ссоры, в результате которой мужчина убил всю свою семью. Впрочем, пока убийцу не удалось задержать, о причинах кровавой резни можно только догадываться.

Ну, а пока следователи вместе с сотрудниками полиции пытаются разыскать убийцу, сами жители Выксы всерьез напуганы. В микрорайоне Антоповка, где и произошла трагедия, некоторые не прочь объявить комендантский час.

-Всех жителей Выксы, Выксунского района и соседних городов призываем быть бдительными и осторожными, двери открытыми не оставлять, детей держать под присмотром, - пишут горожане в социальных сетях.

К слову, на помощь жителей сейчас рассчитывают и следователи. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении опасного преступника, просят сообщить по каналу связи «02» или по телефону +7 (83177) 3-12-02.

БДИ!

Приметы разыскиваемого мужчины: рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, глаза темные, на лице с правой стороны родинка. В день убийства был одет в синие джинсы и белые кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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