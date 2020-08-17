«Будет задействован пожарный поезд»: Опубликовано видео с места пожара на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде

Опубликовано видео с места пожара на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Одной из главных новостей остается пожар на складе лакокрасочных материалов, вспыхнувший сегодня в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, первые сообщения о возгорании поступили около 16:00 17 августа. На место пожара сразу же выехали пожарные подразделения. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

Сейчас в тушении задействованы уже больше 80 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В 16:56 был объявлен третий ранг пожара, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сейчас в тушении возгорания задействованы 81 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России – 70 человек и 25 единиц техники. В 17:20 на место пожара планируется выдвижение пожарного поезда.

Общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тем временем региональное Управление Роспотребнадзора организовали лабораторные исследования воздуха в связи с пожаром на складе лакокрасочной продукции. Результаты этих исследования будут известны позднее.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К слову, 31 июля 2020 года серьезный пожар произошел на складе полиэтиленовой пленки в пригороде Дзержинска. Тогда площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

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