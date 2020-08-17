«Дым видно из соседних районов»: Пожар вспыхнул на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде

Пожар вспыхнул на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде. ФОТО: Елена Светлова
Серьезный пожар вспыхнул днем 17 августа на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде. Первыми о происшествии рассказали очевидцы пожара.
- Я сейчас на проспекте Ленина нахожусь, но у нас отовсюду едут воющие пожарные машины, - поделилась нижегородка Лилия Темнова. – Дым виден даже отсюда.
Общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров. ФОТО: Елена Светлова
Как вскоре выяснилось, пожар произошел на складе лакокрасочных материалов в переулке Спортсменском в Канавинском районе.
- Сообщение о возгорании на складе к нам поступило в 16:08 17 августа, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожарно-спасательные подразделения выехали на место. Эвакуированных, пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется.
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. ФОТО: Евгений Куренков.
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.
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